Jornalista confirma presença importante do PSG na cerimônia da Bola de Ouro
PSG terá partida em horário próximo ao do evento
Em um dia marcado pela tensão no PSG, com a disputa do clássico contra o Olympique de Marseille a apenas uma hora da cerimônia da Bola de Ouro, a imprensa confirmou a presença do presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, no Théâtre du Châtelet, em Paris, onde o evento será realizado. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.
PSG pode ter seu primeiro Bola de Ouro da história
A expectativa do PSG para a noite em Paris é enorme, com a possibilidade de Ousmane Dembélé ser eleito o vencedor da Bola de Ouro. O camisa 10 parisiense estará acompanhado por outros dois jogadores do clube, Desiré Doué e João Neves, além do presidente Nasser Al-Khelaïfi.
Onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro
A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!
O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.
