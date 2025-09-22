menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalista confirma presença importante do PSG na cerimônia da Bola de Ouro

PSG terá partida em horário próximo ao do evento

Nasser Al-Khelaïfi
imagem cameraNasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG (Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)
3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/09/2025
13:38
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em um dia marcado pela tensão no PSG, com a disputa do clássico contra o Olympique de Marseille a apenas uma hora da cerimônia da Bola de Ouro, a imprensa confirmou a presença do presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, no Théâtre du Châtelet, em Paris, onde o evento será realizado. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

PSG pode ter seu primeiro Bola de Ouro da história

A expectativa do PSG para a noite em Paris é enorme, com a possibilidade de Ousmane Dembélé ser eleito o vencedor da Bola de Ouro. O camisa 10 parisiense estará acompanhado por outros dois jogadores do clube, Desiré Doué e João Neves, além do presidente Nasser Al-Khelaïfi.

Ousmane Dembélé, do PSG, é um dos principais favoritos a vencer a Bola de Ouro (Foto: Reprodução/PSG)
Onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.

