Ex-jogador com passagens por Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Grêmio, Thiago Neves terá a primeira experiência como treinador. Conforme apurou o Lance!, o ex-meia assumirá o comando da equipe Sub-20 do Bangu, tradicional clube da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sua estreia será contra o Fluminense, nesta quarta-feira (18), às 10h, no Estádio Marcelo Vieira, pela terceira rodada da Copa Rio.

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Thiago Neves já está ambientado no Alvirrubro. Nas últimas semanas, a convite do gerente Digão, também ex-Fluminense, e do diretor Rafael Ferreira, ele acompanhou de perto o dia a dia da comissão técnica do técnico Tinico. O Bangu chegou até a final da Taça Rio do Campeonato Carioca, tendo ficado com o vice após perder por 3 a 1 para o Botafogo.

Fora das quatro linhas, Thiago Neves concluiu os cursos de Treinador Licença B e Gestão Esportiva da CBF. Antes, já havia passado por períodos de estágio por clubes como Corinthians e Vasco.

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Thiago Neves é o novo técnico do sub-20 do Bangu (Foto: João Gama/Bangu)

Thiago Neves tem carreira vitoriosa

Revelado pelo Paraná, Thiago Neves despontou com a camisa do Fluminense em duas passagens: primeiro de 2007 a 2009, e depois entre 2012 e 2013. Pelo Tricolor, conquistou a Copa do Brasil em 2007, esteve nas campanhas dos vices da Libertadores e Copa Sul-Americana, em 2008 e 2009, respectivamente, para a LDU-EQU, e levantou o troféu do Brasileirão em 2012.

Se pelo Flamengo, em 2011, a boa passagem rendeu apenas o título Estadual, com a camisa do Cruzeiro a coisa foi diferente. Duas vezes campeão da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e do Campeonato Mineiro, também em 2018.

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Thiago Neves também vestiu a camisa do Grêmio em 2020, tendo levantado o troféu do Campeonato Gaúcho. Ele, que encerrou a carreira no Sport, acumula passagens vitoriosas no futebol do Oriente Médio por Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, além de bagagem europeia pelo Hamburgo, a Alemanha.

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