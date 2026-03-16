Filipe Luís x Artur Jorge: confira estatísticas dos técnicos na mira do Cruzeiro

Passada a era Tite, o Cruzeiro está no mercado em busca de um novo treinador. Atualmente, os dois principais nomes são os de Filipe Luís e Artur Jorge. Ambos os casos são complicados, mas a diretoria celeste tentará avançar nas negociações nesta semana.

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Os dois técnicos vêm de trabalhos positivos no futebol brasileiro, mas já recusaram assumir novos desafios recentemente. No caso do português, ele está confortável no futebol do Catar e tem uma multa muito alta. No entanto, os conflitos armados no país podem mudar o pensamento do treinador.

Do outro lado, Filipe Luís deixou o comando do Flamengo há algumas semanas, justamente para a chegada de Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro. Recentemente, ele recusou uma investida do São Paulo, que acabou contratando Roger Machado.

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Confira as estatísticas de Filipe Luís e Artur Jorge

Números de Filipe Luís

Flamengo

101 jogos 64 vitórias 23 empates 15 derrotas 184 gols marcados 68 gols sofridos 70,6% de aproveitamento

Filipe Luís durante coletiva de imprensa no Estádio Nilton Santos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Números de Artur Jorge

Braga

99 jogos 64 vitórias 12 empates 23 derrotas 212 gols marcados 130 gols sofridos 68,68%. de aproveitamento

Botafogo

55 jogos 32 vitórias 14 empates 9 derrotas 88 gols marcados 50 gols sofridos 66,66% de aproveitamento

Al Rayyan

41 jogos 21 vitórias 6 empates 14 derrotas 95 gols marcados 70 gols sofridos 56,10% de aproveitamento

Artur Jorge (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Demissão de Tite

Depois do empate em 3 a 3 do Cruzeiro com o Vasco, o técnico Tite deixou o comando da Raposa. O anúncio foi feito pelo clube logo após a partida no Mineirão pelo vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio.

– Nossa campanha no Brasileirão não é digna do que o torcedor merece. Viemos comunicar o desligamento do técnico Tite, a gente agradece a ele e à sua comissão pelos serviços prestados. Mas os resultados, o desempenho nos faz tomar essa decisão de troca. A partir de amanhã, o Wesley assume o clube. O Bruno Spindel e eu vamos em busca de um nome para treinar o Cruzeiro para a sequência do Brasileirão – disse Pedro Junio em pronunciamento.

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