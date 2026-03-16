Filipe Luís x Artur Jorge: confira estatísticas dos técnicos na mira do Cruzeiro
Os dois técnicos são os favoritos para assumir o lugar deixado por Tite
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Passada a era Tite, o Cruzeiro está no mercado em busca de um novo treinador. Atualmente, os dois principais nomes são os de Filipe Luís e Artur Jorge. Ambos os casos são complicados, mas a diretoria celeste tentará avançar nas negociações nesta semana.
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Os dois técnicos vêm de trabalhos positivos no futebol brasileiro, mas já recusaram assumir novos desafios recentemente. No caso do português, ele está confortável no futebol do Catar e tem uma multa muito alta. No entanto, os conflitos armados no país podem mudar o pensamento do treinador.
Do outro lado, Filipe Luís deixou o comando do Flamengo há algumas semanas, justamente para a chegada de Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro. Recentemente, ele recusou uma investida do São Paulo, que acabou contratando Roger Machado.
Confira as estatísticas de Filipe Luís e Artur Jorge
Números de Filipe Luís
Flamengo
- 101 jogos
- 64 vitórias
- 23 empates
- 15 derrotas
- 184 gols marcados
- 68 gols sofridos
- 70,6% de aproveitamento
Números de Artur Jorge
Braga
- 99 jogos
- 64 vitórias
- 12 empates
- 23 derrotas
- 212 gols marcados
- 130 gols sofridos
- 68,68%. de aproveitamento
Botafogo
- 55 jogos
- 32 vitórias
- 14 empates
- 9 derrotas
- 88 gols marcados
- 50 gols sofridos
- 66,66% de aproveitamento
Al Rayyan
- 41 jogos
- 21 vitórias
- 6 empates
- 14 derrotas
- 95 gols marcados
- 70 gols sofridos
- 56,10% de aproveitamento
Demissão de Tite
Depois do empate em 3 a 3 do Cruzeiro com o Vasco, o técnico Tite deixou o comando da Raposa. O anúncio foi feito pelo clube logo após a partida no Mineirão pelo vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio.
– Nossa campanha no Brasileirão não é digna do que o torcedor merece. Viemos comunicar o desligamento do técnico Tite, a gente agradece a ele e à sua comissão pelos serviços prestados. Mas os resultados, o desempenho nos faz tomar essa decisão de troca. A partir de amanhã, o Wesley assume o clube. O Bruno Spindel e eu vamos em busca de um nome para treinar o Cruzeiro para a sequência do Brasileirão – disse Pedro Junio em pronunciamento.
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