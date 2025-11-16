No apagar das luzes, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Vila Belmiro, e conseguiu um respiro na briga contra o o rebaixamento. Além de se afastar do Z-4, a equipe ainda 'tirou' a liderança do rival, que viu o Flamengo assumir a ponta do Brasileirão. Os principais jornais europeus repercutiram a vitória do Peixe e também citaram Neymar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O "AS", da Espanha, exaltou o ressurgimento do Santos, que "reencontrou o sabor doce da vitória e saiu da zona de rebaixamento", e citou o craque do time, Neymar, que veio embalado de uma semana repleta de polêmicas. Outro personagem lembrado foi Vitor Roque, que desfalcou o Palmeiras devido à convocação para a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

— Com um gol de Rollheiser nos acréscimos, o Santos derrotou o Palmeiras e saiu da zona de rebaixamento. Neymar jogou a partida inteira e teve uma boa atuação, proporcionando um alívio bem-vindo após uma semana repleta de polêmicas.

Rollheiser comemora gol durante partida entre Santos e Palmeiras - Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press

E continuou: — Contra um Palmeiras enfraquecido pela pausa para jogos das seleções e sem seu craque, Vítor Roque , que atendeu à merecida convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira , o Peixe reencontrou o sabor doce da vitória e saiu da zona de rebaixamento graças a um gol de Benjamín Rollheiser quando tudo parecia perdido (...) Quase milagrosamente, quando tudo parecia perdido, um anjo apareceu na forma de um argentino canhoto chamado Benjamín Rollheiser para mudar o destino de sua equipe. Apenas três minutos após entrar em campo, o ex -jogador do Estudiantes e do Benfica aproveitou uma bola quicando dentro da área e disparou um chute rasteiro e forte cruzado com seu pé menos habilidoso. O pandemônio tomou conta daquela cidade ao sul de São Paulo, um lugar que testemunhou tantos milagres ao longo de décadas de história do futebol.

continua após a publicidade

O "Marca", também espanhol, destacou o choro de Neymar após o Santos escapar da zona de rebaixamento. O jogador não foi decisivo, como se espera, porém teve boa atuação no clássico. Além disso, exaltou o gol salvador de Rollheiser e também a assistência de Robinho Jr.

— A vitória vale ouro para o Santos, que conseguiu sair da zona de rebaixamento. Tudo graças ao gol dramático de Rollheiser no final da partida… após um cabeceio no segundo poste de Robson Jr., que entrou no segundo tempo e deu sua primeira assistência pelo clube.

Rollheiser ganha destaque, e Abel é lembrado

Jornais de Portugal, como "Notícias ao Minuto", "Record" e "A Bola", também destacaram a atuação do Santos, principalmente devido ao gol marcado pelo ponta e ex-Benfica. Outro personagem que foi lembrado nas publicações foi Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que perdeu a liderança já na reta final do Brasileirão.

A disputa entre Flamengo e Palmeiras ganhou um novo capítulo na noite do sábado. Além do título do Brasileirão, as equipes também se encontrarão na final da Libertadores, no dia 29 de novembro, em Lima.

Jornal "Notícias ao Minuto" sobre Rollheiser e Neymar (Foto: Reprodução)

Jornal "A Bola" cutuca Abel Ferreira após perda da liderança (Foto: Reprodução)

Com Neymar em destaque, jornal "Record" cita decisão do Santos, que complicou vida do Palmeiras (Foto: Reprodução)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial