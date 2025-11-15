Vojvoda abre o jogo após vitória do Santos em clássico contra Palmeiras: 'Tem que estar forte'

Juan Pablo Vojvoda analisou e exaltou os principais pontos do Santos após a vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, em clássico que aconteceu neste sábado (15) na Vila Belmiro. De acordo com o treinador, existiram pontos chaves para que o resultado fosse positivo para o Peixe.

continua após a publicidade

Os três pontos foram muito importantes para a equipe. Com o resultado, o Peixe deixa a zona do rebaixamento e chega aos 36 pontos na tabela, ultrapassando o Vitória. O Verdão perde a liderança da competição para o Flamengo, que chegou aos 71 pontos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

- Bom, acho que um dos pontos-chave foi manter o equilíbrio, manter essa concentração diante de um time que tinha alguns desfalques como o Palmeiras, mas é um time que está lutando lá em cima, é um time que está acostumado a competir, competir até o final, que faz gols e ganha partidas no final. Então acho que um dos pontos-chave foi isso: manter o equilíbrio, manter o foco na partida, lutar cada bola e não perder essa concentração - destacou o treinador.

continua após a publicidade

Mesmo que fora do Z4, o Santos ainda precisa de bastante cautela pensando nas próximas rodadas. Na quarta-feira (19), o time enfrenta o Mirassol. Vojvoda falou também sobre os próximos passos.

- Então, no próximo jogo também, você sabe, vamos ver como estão as costas — a situação — dos jogadores, lutando com essa situação. Bom, temos que estar fortes, nossa cabeça tem que estar forte, saber que vai ser difícil e nos concentrar que temos finais daqui até o final. Então, não desviar o foco e continuar com muita atenção - completou o técnico.

continua após a publicidade

Vojvoda falou sobre o momento do Peixe (Foto: Peter Leone/OfotogrÃ¡fico/Gazeta Press) <br>

Como foi o jogo do Santos?

O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste sábado (15), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado no final da partida por Rollheiser.

Com o resultado, o Peixe deixa a zona do rebaixamento e chega aos 36 pontos na tabela, ultrapassando o Vitória. O Verdão perde a liderança da competição para o Flamengo, que chegou aos 71 pontos.