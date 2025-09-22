menu hamburguer
UEFA Europa League: Betis e Forest, veja quem tem elenco mais valioso

Diferença é de mais de 350 milhões de euros

murillo
imagem cameraMurillo aquecendo. (Foto: Reprodução/Instagram officialnffc)
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 22/09/2025
10:00
  • Matéria
O Real Betis vai receber o Nottingham Forest na próxima quarta-feira (24), pela primeira rodada da UEFA Europa League. Confira qual elenco possui o maior valor de mercado e jogadores mais valorizados. O jogo começa às 16h do horário de Brasília.

Apesar de contar com jogadores mais reconhecidos no futebol mundial, como Isco e Antony, o elenco do Real Betis é mais de 350 milhões de euros mais barato que o da equipe inglesa. Com um plantel avaliado em 206 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), o Real Betis fica atrás do Nottingham, que possuiu um elenco que vale 566 milhões de euros (R$ 3,5 bilhões).

Antony fez ótima temporada pelo Real Betis (Foto: Divulgação/X)
Jogadores mais valiosos de cada time

Real Betis

  • Antony – 35,00 milhões de euros (R$ 210,00 mi.)
  • Cucho Hernández – 18,00 milhões de euros (R$ 108,00 mi.)
  • Sofyan Amrabat – 17,00 milhões de euros (R$ 102,00 mi.)
  • Giovani Lo Celso – 15,00 milhões de euros (R$ 90,00 mi.)
  • Sergi Altimira – 15,00 milhões de euros (R$ 90,00 mi.)

Nottingham Forest

  1. Murillo – 55,00 milhões de euros (R$ 330,00 mi.)
  2. Morgan Gibbs-White – 50,00 milhões de euros (R$ 300,00 mi.)
  3. Nikola Milenković – 35,00 milhões de euros (R$ 210,00 mi.)
  4. Dan Ndoye – 35,00 milhões de euros (R$ 210,00 mi.)
  5. Elliot Anderson – 32,00 milhões de euros (R$ 192,00 mi.)

O Real Betis possuiu o sétimo time com maior valor de mercado na primeira divisão do Campeonato Espanhol, enquanto o Nottingham Forest possui o oitavo elenco mais caro da Premier League.

100% do Betis

O craque do time espanhol, Antony, havia sido emprestado no ano passado pelo Manchester United. após muitas rodadas de negociação, o Betis conseguiu comprar o jogador por 25 milhões de euros, ou R$ 159 milhões.

