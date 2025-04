Campeão da última Champions League, o Real Madrid acabou eliminado nas quartas de final da atual edição. A queda não trouxe nem emoção para os torcedores, uma vez que os Merengues tiveram dificuldades e perderam seus dois jogos contra o Arsenal. Além dos jogadores, Carlo Ancelotti se tornou um dos maiores alvos de crítica, tendo seu trabalho questionado. O italiano, porém, tem aval do presidente Florentino Pérez.

Isso porque o "El Chiringuito", famoso programa na Espanha, divulgou um suposto dialógo do presidente do Real Madrid com Ancelotti logo após a eliminação para o Arsenal. Amigos de longa data, a dupla teve uma troca tranquila, apesar do clima tenso em virtude do resultado.

— Como você vai se preocupar? Você é o técnico que mais conquistou títulos na história do clube. Ganhou 15 títulos. Pode estar orgulhoso com o que conseguiu — teria dito o presidente do Real a Ancelotti.

Ancelotti está em sua segunda passagem pelo Real Madrid. Como bem teria dito Florentino Pérez, o italiano é o treinador com mais títulos pelo clube. Dos 15, os de mais destaque são as três Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clube. São 346 partidas no comando da equipe da capital espanhola.

— Estamos todos no mesmo barco, nos bons e nos maus momentos… o presidente sempre me demonstrou mais carinho nesses momentos do que quando ganhamos — comentou o italiano.

Ancelotti valoriza relação com atletas: ‘Se quiserem chicote, contratem outro’

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid (Foto: Fadel Senna/AFP)

Principal alvo da imprensa espanhola desde a eliminação para o Arsenal, Ancelotti voltou a ser questionado. Dessa vez, antes do duelo frente ao Getafe, o treinador blindou sua relação com os jogadores.

— Todas as vezes que há problemas me dizem que eu não peso a mão (com o elenco). Tento gerir a minha relação com as pessoas com o que sou. Me irritei muitas vezes nesta temporada, mas tento sempre manter as relações ao mesmo nível: ter respeito e ser respeitado. Eu na vida sou uma pessoa de mão leve, porque ninguém teve relações comigo com mão pesada. Eu não uso o chicote. Se quiserem chicote, contratem outro treinador — comentou.