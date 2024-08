Estreia com pé direito, Bento fecha gol e Al-Nassr avança à final

Bento tem primeiro jogo oficial na Arábia. (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 13:45 • Abha (KSA)

Bento foi anunciado pelo Al-Nassr em julho, após o Athletico-PR aceitar uma proposta milionária recordista. A negociação é a mais cara envolvendo um goleiro na América do Sul. No entanto, o goleiro só foi ter oportunidade em partidas oficiais com o time nesta quarta-feira (14), quando fez sua estreia oficial com a camisa do clube árabe.

A partida, que representava uma vaga para a final da Supercopa Saudita, foi uma disputa entre Al-Nassr e Al-Taawon, e terminou com a vitória para o time de Cristiano Ronaldo por 2 a 0, com direito a gol do craque.

Bento e Cristiano Ronaldo brilham no Al-Nassr (Foto: Divulgação)

Com boa atuação de Bento, sem deixar nenhum gol entrar, o brasileiro foi um dos destaques da partida. O goleiro fez duas excelentes defesas, em que a primeira realizou uma ótima saída da linha do gol e não deu chance pro atacante do Al-Taawoun. A segunda, o defensor buscou a bola no cantinho inferior de um chute de fora da área.

Em sua conta do X (antigo Twitter), o brasileiro compartilhou sua gratidão em realizar seu primeiro jogo oficial pelo Al-Nassr, e por jogar com o craque Cristiano Ronaldo, ao brincar na legenda com o famoso "SIIIUU" de comemoração do atacante.

Além do goleiro, na mesma rede social, as defesas de Bento foram elogiadas e compartilhadas por outros perfis. Veja abaixo:

Al-Nassr volta a campo contra o Al-Hilal, de Jorge Jesus, para a decisão da Supercopa Saudita. A partida acontecerá no próximo sábado (17), às 13h15 (de Brasília), no estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium. É provável que o brasileiro continue na titularidade do time de Luis Castro.