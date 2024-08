Ancelotti compara ataque do Real Madrid ao trio Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo

Carlo Ancelotti treinou a equipe campeã da Champions de 2014 e o elenco atual (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 11:30 • Rio de Janeiro

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, concedeu entrevista coletiva após a conquista da Supercopa da Uefa, sobre a Atalanta. Na partida em que marcou a estreia de Kylian Mbappé no clube merengue, e o início de uma temporada repleta de estrelas, o italiano comparou a qualidade técnica do atual elenco e o de 2014, com o trio formado por Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale.

➡️ Ex-Fluminense, Evanilson acerta com time da Premier League

- É muito complicado comparar os dois times. Discutimos isso ontem com a equipe técnica. Em 2014, o time era fantástico. Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo formavam uma linha de ataque excepcional. O que não muda nesse clube é a qualidade técnica do time. Nós tínhamos isso em 2014 e temos agora em 2024. - comentou Ancelotti.

Assim como o elenco atual, a equipe conquistou a 'La Décima' também era treinada pelo comandante italiano. Em 2014, ele tinha à disposição um grande sistema ofensivo nos Blancos, com Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema.

O grande nome da abertura da temporada do Real Madrid foi Kylian Mbappé. O atacante francês, que assinou vínculo de cinco anos com clube espanhol, expirando ao fim do primeiro semestre de 2029, começou a partida entre os titulares e ampliou o placar - que havia sido aberto por Valverde - aos 23 minutos do segundo tempo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Real Madrid conquistou a Supercopa da Uefa 2024/25 (Foto: Sergei GAPON / AFP)

No entanto, Ancelotti exaltou a participação do novo camisa 9. Ele marcou o segundo gol que garantiu a a conquista do troféu.

- Obviamente Mbappé tem uma qualidade enorme. Trabalhou bem, combinou, e trabalhou no nível defensivo como os outros. Acho que o time não fez um bom primeiro tempo. Mbappé trabalhou bem defensivamente, isso era o mais importante. Obviamente, quando o jogo se abre um pouco, temos mais espaço e fica muito mais fácil para nós. Vinicius contribuiu muito. Todos os jogadores da frente contribuíram bastante, incluindo Bellingham e Rodrygo. - destacou o treinador.

Depois de conquistar o título da Supercopa da Europa, o Real Madrid retorna aos gramados no jogo de abertura da La Liga fora de casa, no próximo domingo (18), às 16h30 (de Brasília), contra o Mallorca.