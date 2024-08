Cristiano Ronaldo brilha em vitória e Al-Nassr enfrentará o Al-Hilal na final da Supercopa Saudita

Cristiano Ronaldo foi protagonista da vitória do Al-Nassr contra o Al-Taawoun. (Foto: Divulgação/Al-Nassr)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 15:10 • Redação do Lance!

Cristiano Ronaldo iniciou a temporada 2024-25 em uma grande performance: com uma assistência e um gol, o português foi protagonista da vitória do Al-Nassr diante do Al-Taawoun, comandado pelo brasileiro Péricles Chamusca, por 2 a 0, na decisão da Supercopa da Arábia Saudita. Com o resultado, o time liderado por Luis Castro, enfrentará o Al-Hilal do compatriota Jorge Jesus na decisão.

O Al-Nassr iniciou o jogo de forma intensa: aos oito minutos, Sadio Mané fez boa jogada pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para a grande área, onde Cristiano Ronaldo resvalou para Ahmed abrir o placar.

A partir daí, o Al-Taawoun conseguiu assustar algumas vezes, principalmente com chutes de fora da área, mas viu o sonho da vaga na final ficar ainda mais distante com a reaparição do Gajo na grande área, desta vez, no segundo tempo: ele recebeu passe de Al-Ghannam e completou de formas indefensável para o goleiro Maílson, ex-Sport.

Pela decisão da Supercopa Saudita, Al-Nassr e Al-Hilal se enfrentarão no próximo sábado (17),às 13h15 (de Brasília), no Estádio Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium. Expulso nos minutos finais de jogo, o croata Marcelo Brozovic será desfalque para o treinador Luis Castro.

✅ FICHA TÉCNICA

AL TAAWOUN 0 X 2 AL-NASSR

SEMIFINAL - SUPERCOPA SAUDITA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14 de agosto de 2024, às 13h15 (hora de Brasília);

📍 Local: Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha (Arábia Saudita);

⚽ Gols: Ahmed, aos 8'; Cristiano Ronaldo, aos 57' (NAS)

🅰️ Assistências: Cristiano Ronaldo e Al-Ghannam

🟨 Cartões amarelos: Jumalah, Al-Ahmed e João Pedro (TAA)

🟥 Expulsões: Brozovic (NAS)

⚽ESCALAÇÕES:

AL TAAWOUN (Técnico: Péricles Chamusca)

Mailson; Al Nasser, Andrei Girotto, Al Ahmad e Bin Jumayah; Flávio, El Mahdioudi e Bahusayn; Kuwaykibi, João Pedro e Musa Barrow

AL-NASSR (Técnico: Luis Castro)

Bento; Al Ghannam, Laporte, Al Alawjami e Alex Telles; Brozovic, Al Khaibiri e Otávio; Sadio Mané, Ahmed e Cristiano Ronaldo.