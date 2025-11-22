Burnley e Chelsea se enfrentam neste sábado (22), às 9h30 (de Brasília), no Turf Moor, em Burnley (ING), pela 12ª rodada da Premier League. Com diversos brasileiros no elenco, Enzo Maresca confirmou a titularidade de João Pedro, como meia, e Andrey Santos. Já Estêvão, autor de dois dos três gols da Seleção Brasileira na última Data Fifa, começa no banco de reservas.

Veja a escalação do Chelsea contra o Burnley pela Premier League

Titulares: Robert Sánchez; Reece James (C), Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández; Pedro Neto, João Pedro; Jamie Gittens; Liam Delap.

Reservas: Filip Jörgensen, Josh Acheampong, Malo Gusto, Jorrel Hato, Moisés Caicedo, Alejandro Garnacho, Estêvão, Marc Guiu.

Como chegam os times para a partida?

A uma posição da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, o Burnley chega para o duelo em baixa. Os "Clarets" vêm de duas derrotas seguidas na Premier League, sendo a última por 3 a 2 para o West Ham. O clube precisa vencer para se afastar de um descenso para a segunda divisão.

Atual campeão do Mundo e da Conference League, o Chelsea vem de vitória dominante sobre o Wolverhampton, por 3 a 0, e briga no topo da tabela do Campeonato Inglês. Os Blues ocupam o terceiro lugar, a seis pontos do líder Arsenal.

João Pedro comemora gol pelo Chelsea sobre o Fulham na Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Burnley e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Burnley 🆚 Chelsea

12ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 09h30 (de Brasília)

📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Peter Bankes

🚩 Assistentes: Edward Smart, Blake Antrobus e Tom Nield (quarto árbitro)

📺 VAR: Robert Jones (VAR1) e Wade Smith (AVAR)

