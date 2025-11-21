Burnley x Chelsea: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 12ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Burnley e Chelsea se enfrentam neste sábado (22), às 09h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Turf Moor, em Burnley (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
A uma posição da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, o Burnley chega para o duelo em baixa. Os "Clarets" vêm de duas derrotas seguidas na Premier League, sendo a última por 3 a 2 para o West Ham. O clube precisa vencer para se afastar de um descenso para a segunda divisão.
Atual campeão do Mundo e da Conference League, o Chelsea vem de vitória dominante sobre o Wolverhampton, por 3 a 0, e briga no topo da tabela do Campeonato Inglês. Os Blues ocupam o terceiro lugar, a seis pontos do líder Arsenal.
Tudo sobre o jogo entre Burnley e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Burnley 🆚 Chelsea
12ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 09h30 (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Peter Bankes
🚩 Assistentes: Edward Smart, Blake Antrobus e Tom Nield (quarto árbitro)
📺 VAR: Robert Jones (VAR1) e Wade Smith (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Walker, Laurent, Tuanzebe, Estève e Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino e Anthony; Flemming.
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sánchez; James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Pedro Neto, Garnacho e João Pedro; Delap.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias