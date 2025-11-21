Burnley e Chelsea se enfrentam neste sábado (22), às 09h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Turf Moor, em Burnley (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo BUR CHE 12ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, 22 de novembro, às 09h30 (de Brasília) Local Turf Moor, em Burnley (ING) Árbitro Peter Bankes Assistentes Edward Smart, Blake Antrobus e Tom Nield (quarto árbitro) Var Robert Jones (VAR1) e Wade Smith (AVAR) Onde assistir

A uma posição da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, o Burnley chega para o duelo em baixa. Os "Clarets" vêm de duas derrotas seguidas na Premier League, sendo a última por 3 a 2 para o West Ham. O clube precisa vencer para se afastar de um descenso para a segunda divisão.

continua após a publicidade

Atual campeão do Mundo e da Conference League, o Chelsea vem de vitória dominante sobre o Wolverhampton, por 3 a 0, e briga no topo da tabela do Campeonato Inglês. Os Blues ocupam o terceiro lugar, a seis pontos do líder Arsenal.

Tudo sobre o jogo entre Burnley e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Burnley 🆚 Chelsea

12ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 09h30 (de Brasília)

📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Peter Bankes

🚩 Assistentes: Edward Smart, Blake Antrobus e Tom Nield (quarto árbitro)

📺 VAR: Robert Jones (VAR1) e Wade Smith (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Burnley (Técnico: Scott Parker)

Dubravka; Walker, Laurent, Tuanzebe, Estève e Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino e Anthony; Flemming.

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sánchez; James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Pedro Neto, Garnacho e João Pedro; Delap.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial