Onde Assistir

Burnley x Chelsea: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 12ª rodada

Avatar
Lance!
Burnley (ING)
Dia 21/11/2025
13:20
Burnley x Chelsea: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBurnley x Chelsea: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Burnley e Chelsea se enfrentam neste sábado (22), às 09h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Turf Moor, em Burnley (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Burnley escudo onde assistir
BUR
Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
12ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 22 de novembro, às 09h30 (de Brasília)
Local
Turf Moor, em Burnley (ING)
Árbitro
Peter Bankes
Assistentes
Edward Smart, Blake Antrobus e Tom Nield (quarto árbitro)
Var
Robert Jones (VAR1) e Wade Smith (AVAR)
Onde assistir

A uma posição da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, o Burnley chega para o duelo em baixa. Os "Clarets" vêm de duas derrotas seguidas na Premier League, sendo a última por 3 a 2 para o West Ham. O clube precisa vencer para se afastar de um descenso para a segunda divisão.

Atual campeão do Mundo e da Conference League, o Chelsea vem de vitória dominante sobre o Wolverhampton, por 3 a 0, e briga no topo da tabela do Campeonato Inglês. Os Blues ocupam o terceiro lugar, a seis pontos do líder Arsenal.

Tudo sobre o jogo entre Burnley e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Burnley 🆚 Chelsea
12ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro, às 09h30 (de Brasília)
📍 Local: Turf Moor, em Burnley (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Peter Bankes
🚩 Assistentes: Edward Smart, Blake Antrobus e Tom Nield (quarto árbitro)
📺 VAR: Robert Jones (VAR1) e Wade Smith (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Burnley (Técnico: Scott Parker)
Dubravka; Walker, Laurent, Tuanzebe, Estève e Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino e Anthony; Flemming.

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sánchez; James, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Pedro Neto, Garnacho e João Pedro; Delap.

FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CHELSEA
Estêvão, ex-Palmeiras, em ação pelo Chelsea na Premier League (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

  • Mais Notícias