Estêvão joga hoje? Veja as escalações de Chelsea e Arsenal pela Premier League
Brasileiros estão no onze inicial de ambas as equipes
Neste domingo (30), Chelsea e Arsenal se enfrentam em partida válida pela 13ª rodada da Premier League, às 13h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, com Estêvão em campo. Terceiro colocado na tabela, o Chelsea busca seguir a boa fase recente, enquanto o Arsenal tentará ampliar a vantagem na liderança do campeonato.
O Chelsea, de Enzo Maresca, entra em campo com: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Estêvão, Enzo, Neto e João Pedro.
Já o Arsenal, de Mikel Arteta, tem o 11 inicial definido desta maneira: Raya, Timber, Mosquera, Hincapie, Calafiori, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Martinelli e Merino.
O Arsenal chega ao confronto embalado por cinco vitórias consecutivas e está na liderança isolada da Premier League e da Champions. No meio de semana, os Gunners bateram no Bayern de Munique e golearam o Tottenham no Dérbi do norte de Londres.
Atual campeão do Mundo e da Conference League, o Chelsea vem de vitória dominante por 3 a 0 sobre o Barcelona na Champions, e 2 a 0 em cima do Burnley. A equipe de Enzo Maresca está na vice-liderança do Campeonato Inglês, com 23 pontos.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea, com Estêvão, e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Arsenal
13ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Anthony Taylor
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Samuel Barrott (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Eduard Smart (AVAR)
