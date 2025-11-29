Arsenal visita Chelsea e busca manter longa invencibilidade no clássico

Chelsea e Arsenal irão se enfrentar, neste domingo (30), às 13h30 (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Em duelo que coloca frente a frente os atuais vice-líder e líder, o retrospecto recente favorece os Gunners, que não perdem o clássico londrino desde 2021, em cenário completamente diferente do atual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A última derrota

Naquela ocasião, em partida pela segunda rodada da Premier League, o Chelsea chegava embalado. Na temporada passada, sob o comando de Thomas Tuchel, os Blues venceram a Champions League, a segunda na história do clube, e vinham de contratações astronômicas, sendo a principal a de Romelu Lukaku, por aproximadamente 115 milhões de euros.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Arsenal vinha de campanha irregular, onde ocupou apenas a oitava colocação em 2020/21. Fora de competições europeias, com contratações menos badaladas que os rivais mais próximos e com o treinador, Mikel Arteta, sendo contestado no cargo, 2021/22 não prometia ser uma grande temporada dos Gunners.

Em campo, o Chelsea dominou o Arsenal e, com gols de Reece James e de Lukaku, ainda na primeira etapa, venceu o clássico. Porém, até hoje, pela última vez. Na tabela, os Blues terminaram na terceira colocação, sem nenhum troféu conquistado, enquanto os Gunners finalizaram em quinto, fora de mais uma Champions League.

continua após a publicidade

Lukaku foi o principal nome da partida e deu dor de cabeça para a defesa do Arsenal (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Retrospecto invicto

Desde então, o Arsenal se estruturou, se tornou uma das principais equipes da Europa e não perdeu mais para o Chelsea, com cinco vitórias e dois empates. Em dois desses confrontos, os Gunners tiveram vitórias marcantes, como um 4 a 2, no Stamford Bridge, no returno de 2021/22, e um 5 a 0, em casa, em 2024, com direito a "Lei do Ex" do atacante Kai Havertz, que marcou duas vezes no duelo.

Nessas partidas, o Chelsea ficou perto de vencer em uma oportunidade. Em 2023, em casa, os Blues chegaram a abrir 2 a 0. Porém, na metade final do segundo tempo, os Gunners aproveitaram erro na saída de Robert Sánchez e Declan Rice diminuiu a desvantagem. Minutos depois, Leandro Trossard empatou o duelo e manteve a invencibilidade do Arsenal no clássico.

Inclusive, a última vitória do Chelsea dentro de casa foi em 2018. Desde então, o Arsenal venceu e empatou três vezes dentro do Stamford Bridge, palco da partida deste domingo (30).

Kai Havertz marcou duas vezes na goleada por 5 a 0 do Arsenal sobre o Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Chelsea x Arsenal

Chelsea e Arsenal entrarão em campo separados por seis pontos na tabela da Premier League. Em início quase perfeito, com nove vitórias, dois empates e uma derrota, com 24 gols marcados e apenas seis gols, melhor ataque e defesa da competição, os Gunners buscam ampliar ainda mais a vantagem na liderança em busca do título da liga. O último título do clube do Emirates Stadium foi em 2004.

Do outro lado, os Blues vêm em crescente na competição, com quatro vitórias seguidas, sendo uma delas contra o Tottenham, em outro clássico londrino. Em caso de resultado positivo contra o Arsenal, a equipe de Cole Palmer, Estêvão e João Pedro ficarão apenas três pontos da liderança e se colocarão na briga pelo título, que não vence desde 2017.

Arsenal e Chelsea se enfrentam pela Premier League (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial