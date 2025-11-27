menu hamburguer
Craque do Bayern diminui o Arsenal: 'Dependem de bolas paradas'

Kimmich esteve em campo na derrota para os Gunners por 3 a 1

Gabriel Mota
Dia 27/11/2025
16:08
Kane e Kimmich após derrota do Bayern para o Arsenal (Foto: Ben STANSALL / AFP)
O Bayern de Munique foi para Londres e perdeu para o Arsenal, pela Champions League, na última quarta-feira (26). Após a partida, Joshua Kimmich não se impressionou com o time de Mikel Arteta e até diminuiu a vitória dos Gunners.

Questionado se o Arsenal foi o time mais difícil que o Bayern de Munique enfrentou na temporada, Kimmich não hesitou na resposta:

"Não, não acho. Acho que o PSG foi o mais difícil. Principalmente pela maneira como eles jogam. O Arsenal é completamente diferente. Eles dependem de bolas paradas. Adoram jogar com bolas longas. Adoram brigar pela segunda bola. Foi um jogo completamente diferente contra o PSG. Foi mais um jogo de futebol", disparou o meio-campista alemão.

Apesar das falas sobre o jogo no Emirates Stadium, Kimmich elogiou os Gunners e reconheceu que mereceram a vitória:

"Hoje não foi tanto sobre futebol. Foi mais sobre gestão de jogo e duelos. O Arsenal fez isso muito bem esta noite. A vitória deles foi merecida, mas temos que aprender com este jogo", finalizou Kimmich.

Kimmich não se impressionou com vitória do Arsenal sobre o Bayern (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Kimmich não se impressionou com vitória do Arsenal sobre o Bayern (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Arsenal venceu o Bayern de virada

No encontro entre os líderes da Champions League, Arsenal e Bayern de Munique se enfrentaram nesta quarta-feira (26), no Emirates Stadium. Em um jogo de alta intensidade, os Gunners venceram por 3 a 1, com gols de Jurriën Timber (20'), Noni Madueke (69') e Gabriel Martinelli (77'). Lennart Karl (32') marcou para os bávaros. Resultado amargo para Joshua Kimmich e companhia.

