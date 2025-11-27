Craque do Bayern diminui o Arsenal: 'Dependem de bolas paradas'
Kimmich esteve em campo na derrota para os Gunners por 3 a 1
O Bayern de Munique foi para Londres e perdeu para o Arsenal, pela Champions League, na última quarta-feira (26). Após a partida, Joshua Kimmich não se impressionou com o time de Mikel Arteta e até diminuiu a vitória dos Gunners.
Questionado se o Arsenal foi o time mais difícil que o Bayern de Munique enfrentou na temporada, Kimmich não hesitou na resposta:
"Não, não acho. Acho que o PSG foi o mais difícil. Principalmente pela maneira como eles jogam. O Arsenal é completamente diferente. Eles dependem de bolas paradas. Adoram jogar com bolas longas. Adoram brigar pela segunda bola. Foi um jogo completamente diferente contra o PSG. Foi mais um jogo de futebol", disparou o meio-campista alemão.
Apesar das falas sobre o jogo no Emirates Stadium, Kimmich elogiou os Gunners e reconheceu que mereceram a vitória:
"Hoje não foi tanto sobre futebol. Foi mais sobre gestão de jogo e duelos. O Arsenal fez isso muito bem esta noite. A vitória deles foi merecida, mas temos que aprender com este jogo", finalizou Kimmich.
Arsenal venceu o Bayern de virada
No encontro entre os líderes da Champions League, Arsenal e Bayern de Munique se enfrentaram nesta quarta-feira (26), no Emirates Stadium. Em um jogo de alta intensidade, os Gunners venceram por 3 a 1, com gols de Jurriën Timber (20'), Noni Madueke (69') e Gabriel Martinelli (77'). Lennart Karl (32') marcou para os bávaros. Resultado amargo para Joshua Kimmich e companhia.
