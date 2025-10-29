menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Rizek faz previsão sobre Filipe Luis no Flamengo: 'Sei que é cruel falar isso'

Rubro-negro decide classificação para a final da Libertadores nesta quarta (28)

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
05:40
André Rizek fez um alerta ao técnico Filipe Luís, do Flamengo (Foto: Reprodução)
O jornalista André Rizek fez um alerta ao trabalho do treinador Filipe Luís, do Flamengo, antes do confronto decisivo da equipe pela semifinal da Libertadores. O clube carioca enfrenta o Racing, nesta quarta-feira (29), no Estádio El Cilindro, na Argentina, com o sonho de alcançar a final do torneio continental.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o programa "Seleção Sportv", da última terça-feira (28), André Rizek classificou o resultado do confronto contra o Racing como primordial para a análise do trabalho de Filipe Luís. Ele destacou que o Flamengo precisará chegar a final e vencer o título da Libertadores, para assim, evitar qualquer possibilidade de crise.

- Eu sei que é cruel falar isso, mas o jogo de amanhã será fundamental na análise do trabalho do Filipe Luís no Flamengo. Acho que vai ser um grande, e já é um bom treinador. Mas o clube e sua torcida não vão aceitar terminar a temporada sem título. Quando se monta o melhor elenco desde 2019. São opções fartas. Por mais cruel que isso seja, porque só vence um, mas não vão aceitar - analisou o jornalista.

Racing x Flamengo

O confronto decisivo entre as duas equipe pela semifinal da Libertadores acontece, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no El Cilindro, na Argentina. Após vencer por 1 a 0 a partida no Maracanã, a equipe de Filipe Luís joga pelo um empate na busca da classificação a decisão do torneio continental.

Vale destacar, que Flamengo e Racing irão enfrentar o vencedor do confronto entre Palmeiras e LDU. A partida decisiva entre a equipe paulista e equatoriana acontece na quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Para a ocasião, o time de Abel Ferreira irá tentar revirar a derrota por 3 a 0, no primeiro confronto.

Flamengo e Racing decidem semifinal da Libertadores nesta quarta (29) (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

