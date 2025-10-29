Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca oficializaram relacionamento, gerando grande repercussão entre o público. A união segue uma tradição de relacionamentos entre jogadores de futebol e figuras públicas que dominam ou dominaram manchetes no Brasil. O Lance! relembrou alguns casais famosos das últimas décadas.

Garrincha e Elza Soares

Desde os anos 1960, esse fenômeno se manifesta em diferentes gerações. Um dos casais mais famosos da época foi o bicampeão mundial Garrincha e a lenda da música brasileira, Elza Soares. Marcado por polêmicas, o relacionamento chegou ao fim em 1982, meses antes da morte do ex-jogador.

Garrincha e Elza Soares

Ronaldo e Daniella Cicarelli

Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli protagonizaram um dos matrimônios mais noticiados dos anos 2000. A cerimônia, realizada em um castelo francês, permaneceu como assunto recorrente na imprensa mesmo após o término precoce da relação.

Xuxa e Pelé

Xuxa Meneghel e Pelé formaram um dos casais mais emblemáticos da década de 1980, período em que a apresentadora começava sua trajetória televisiva, enquanto o Rei do Futebol já havia consolidado sua reputação mundial no esporte.

Xuxa e Pelé

Roger Flores e Deborah Secco

Atual comentarista da Globo, o ex-jogador Roger Flores e a atriz Deborah Secco viveram um romance bastante divulgado nos anos 2000. Os dois começaram a se relacionar em 2007, casaram dois anos depois, mas terminaram de forma amigável, em 2013.

Neymar e Bruna Marquezine

Neymar e Bruna Marquezine viveram uma das relações mais acompanhadas pela imprensa brasileira recente, caracterizada por separações e reconciliações que eram amplamente documentadas tanto em eventos sociais quanto em competições esportivas.

Bruna Marquezine e Neymar

Júlio César e Susana Werner

Outro casal que tomou os holofotes nas últimas décadas foi o ex-goleiro da Seleção Brasileira Júlio César e a atriz Susana Werner. O ídolo do Flamengo e a apresentadora chegaram a encerrar o casamento de mais de 20 anos em 2023, mas voltaram atrás e estão juntos novamente.

Léo Moura e Perlla

0 ex-lateral Léo Moura, ídolo do Flamengo, e a cantora Perlla também tiveram namoro exposto ao público na década de 2000. Os dois chegaram a ficar noivos, mas encerraram o relacionamento, mais de uma vez, rodeados por polêmicas.

Yuri Lima e Iza

Ex-jogador com passagens por Santos e Fluminense, Yuri Lima ganhou fama ao se relacionar com a cantora Iza. Os dois começaram a se envolver no início de 2023, se separaram em 2024 após uma polêmica de traição, mas reataram meses depois. Recentemente, encerraram o namoro mais uma vez.