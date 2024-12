Nesta segunda-feira (23), o Monza, da Itália, anunciou a contratação de Salvatore Bocchetti para o cargo de treinador da equipe principal. O time está em último no Campeonato Italiano, e o jovem técnico é a grande aposta da direção para salvar a equipe do rebaixamento.

O anúncio de Bocchetti agitou as redes sociais. Inúmeros comentários fazendo referência ao nome do treinador foram feitos no X (antigo Twitter), como você confere abaixo.

