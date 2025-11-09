Espanhóis se derretem por Estêvão: 'Fator decisivo'

A adaptação de Estevão à Premier League está sendo imediata e impressionante. O jornal espanhol "Mundo Deportivo" se derreteu pela joia brasileira, de 18 anos, destacando como o ex-Palmeiras já se tornou um "fator decisivo" no Chelsea de Enzo Maresca, mesmo em seus primeiros meses no clube.

'Impacto imediato': gol e assistência de Estêvão

O jornal destacou a atuação de Estevão no último sábado (9), na vitória por 3 a 0 sobre o Wolverhampton. O brasileiro entrou aos 64 minutos de jogo e, com apenas um minuto em campo, deu a assistência para o gol do compatriota João Pedro. Na quarta-feira (6), pela Champions League, ele já havia marcado um gol no empate em 2 a 2 contra o Qarabag.

Ao todo, o jovem brasileiro já soma 16 partidas, com quatro gols e uma assistência na temporada.

Além dos números, a imprensa espanhola ressaltou que a "sensação é que cada vez que ele toca na bola, coisas acontecem em campo". A publicação elogiou a ousadia do jovem no um contra um e a humildade com que ele está lidando com o processo de adaptação, cravando: "Será o jogador do futuro".

O "Mundo Deportivo" nota que Estevão ainda não é titular absoluto, já que disputa posição com Pedro Neto, que também vive grande fase. No entanto, o jornal afirma que, se o brasileiro mantiver o nível, "o técnico italiano não tardará em arranjar-lhe um lugar no time titular". A maior expectativa, porém, é pela dupla com Cole Palmer, que está lesionado, mas que, ao lado de Estevão, formará "uma das duplas mais excitantes da Europa".

Estêvão comemora gol marcado pelo Chelsea sobre o Liverpool (Foto: Divulgação/Chelsea)

