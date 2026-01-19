Dono do Inter Miami deseja vaga para disputar Libertadores: 'Sonho'

O empresário Jorge Mas, um dos proprietários do Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez, afirmou que deseja ver o clube disputar a Copa Libertadores no futuro. Em entrevista ao jornal argentino "Olé", o dono do clube norte-americano revelou que já conversou com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, sobre a possibilidade de participação dos campeões dos Estados Unidos e do México na principal competição sul-americana.

— É um sonho, e obviamente já tive conversas com a Conmebol e com Alejandro para ver a nossa participação na Libertadores. Há precedentes, porque no passado clubes mexicanos já disputaram a Libertadores. Eu quero jogar a Libertadores, já disse isso publicamente — afirmou Jorge Mas.

Clubes do México disputaram a Libertadores entre 1998 e 2016, como convidados, com a restrição de não poderem representar a Conmebol no Mundial de Clubes caso conquistassem o título, o que nunca ocorreu. Três equipes mexicanas chegaram à final da competição nesse período — Cruz Azul, em 2001, Chivas, em 2010, e Tigres, em 2015 —, mas foram derrotadas.

A participação foi encerrada em 2016 após mudanças no calendário do torneio. Em 2019, Domínguez se posicionou contra o retorno dos mexicanos e a entrada de clubes da MLS, mas Jorge Mas voltou a defender a ideia, afirmando que os campeões da MLS e da Liga MX mereceriam uma vaga.

Lionel Messi comemora título da MLS pelo Inter Miami (Foto: Rich Storry/AFP)

Campeão da Major League Soccer em 2025, o Inter Miami iniciou sua pré-temporada no último sábado (17) e também busca o primeiro título continental, após parar na semifinal da Concacaf Champions Cup na última edição.

