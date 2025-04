Espanhóis são pedra no sapato do Arsenal na Champions; entenda

Com uma vantagem de 3 a 0 frente ao Real Madrid nas quartas de final da Champions League, o Arsenal entrará em campo nesta quarta-feira (16), no Santiago Bernabéu, mirando apagar uma memória na competição. Isso porque na temporada 2010/11, os Gunners se encontravam em cenário parecido com o atual, mas acabaram eliminados.

Nas oitavas de final da Champions em questão, o Arsenal venceu a partida de ida contra o Barcelona por 2 a 1 no Emirates Stadium. A volta, no Camp Nou, foi disputada, porém, acabou em 3 a 1 para o time da casa, que avançou de fase para conquistar o título daquela temporada.

Até o intervalo, o Barcelona vencia por apenas 1 a 0. Logo na volta dos vestiários, Sergio Busquets marcou contra e deu novo ânimo ao Arsenal. Fato é que, minutos depois, Van Persie recebeu o seu segundo cartão amarelo e acabou expulso. Daí em diante o Barça dominou as ações e a virada foi questão de tempo. Com gols de Xavi e Messi, os Culés confirmaram a classificação.

Essa, inclusive, foi a última vez que o Arsenal venceu um jogo de ida na Champions League. De lá pra cá, os Gunners disputaram sete fases eliminatórias, tendo perdido todos os primeiros jogos. O cenário mudou apenas na atual temporada, quando superaram o Real Madrid na semana passada, com dois golaços de Rice e outro de Mikel Merino.

Em 2001, o Arsenal sofreu outra virada. Ainda com a regra de gol fora, os duelos da Champions League eram decididos nos detalhes. Com Henry e companhia, os Gunners venceram o jogo de ida das quartas de final contra o Valencia por 2 a 1. A volta, na Espanha, terminou em 1 a 0 e, por conta do critério, os comandados de Arsène Wenger foram eliminados.

Além das eliminações, o Arsenal tem outra lembrança negativa com espanhóis na Champions. Trata-se da final de 2006, quando acabaram derrotados pelo Barcelona com gol do brasileiro Beletti.

Real Madrid x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ruediger e Merino se empurram em Arsenal e Real (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Nesta terça-feira (16), o Real Madrid recebe o Arsenal no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2024/25. O duelo decisivo acontece às 16h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo na Max (streaming).