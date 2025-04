Herói do Real Madrid diz segredo para virada contra Arsenal

Atacante reserva do time principal Real Madrid entre os anos de 2023 e 2024, Joselu marcou seu nome na história do clube espanhol. Foram poucas as oportunidades, mas ele as aproveitou da melhor forma possível. O momento mais emblemático aconteceu na Champions passada, com dois gols frente ao Bayern de Munique pela semifinal. Para a atual edição, ele fez sua previsão.

Em um momento delicado após perder a ida para o Arsenal por 3 a 0 na Inglaterra, o Real Madrid terá árdua missão pela frente para tentar se classificar na Champions League. Para Joselu, porém, os Blancos são os únicos que podem conseguir um feito como esse.

— Sim, eu sempre acredito na virada. Olha, uma coisa é clara: se tem algum clube no mundo capaz de fazer algo assim, esse clube é o Real Madrid. Claro que há opções. Sempre que se fala do Real Madrid, há opções. Como Kroos disse outro dia, um empate teria sido estranho para o Madrid porque eles não precisariam se recuperar. Será uma tarefa difícil, mas há um time que pode consegui-la, e esse time é o Real Madrid — disse ao jornal espanhol "As".

Para se inspirar em uma eventual virada contra o Arsenal, o Real Madrid se sustenta em outros momentos místicos de Liga dos Campeões. Além do episódio envolvendo Joselu, os Merengues colecionam viradas históricas, como a emblemática contra o Manchester City na edição de 2021/2022. Na ocasião, o brasileiro Rodrygo entrou e marcou dois gols no minuto final para o Real avançar de fase.

— Olha, eu acho que a primeira coisa que o Madrid tem que fazer é marcar um gol o mais rápido possível, e o Bernabéu fará o resto. Mesmo indo para a prorrogação, o Madrid sempre começa como favorito. (...) Seja quem for, faça o gol, porque o importante é chegar às semifinais, não quem faz os gols. Digo que o importante é marcar o primeiro gol cedo e, a partir daí, deixar o Bernabéu falar por si, como sempre fez — acrescentou Joselu.

Joselu comemorando gol pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Reprodução/Real Madrid)

Joselu relembra momento mágico

Ainda em sua fala ao jornal "As", Joselu relembrou do momento especial que viveu na última temporada. O Bayern de Munique vencia o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu por 1 a 0 até os minutos finais. O atacante, que veio do banco, marcou duas vezes e garantiu a classificação à final.

— Não me diga isso, mas a verdade é que são momentos especiais e momentos que nunca esquecemos. Desejo toda a sorte do mundo à equipe. Já vivi momentos como esse que vocês estão prestes a viver nesta quarta-feira, e gostaria de estar lá, mas, mesmo de longe, vou torcer tanto quanto qualquer um — disse.