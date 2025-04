Nesta terça-feira (15), começam os confrontos de volta das quartas de final do torneio mais importante do continente europeu. Serão dois jogos que definirão os primeiros semifinalistas: Borussia Dortmund x Barcelona e Aston Villa x PSG. Quem serão os classificados da Champions League? O supercomputador do "Opta" já tem suas respostas.

Principal plataforma para a retenção de dados envolvendo esportes, o "Opta" faz diariamente levantamentos indicando os favoritos a título e classificação em torneios mundo afora. O mecanismo leva em consideração diversos fatores, como cotações nas casas de apostas, ranking em sua base de dados, desempenho recente, entre outros. Para as quartas da Champions, quatro times possuem vaga encaminhada.

Segundo o supercomputador, Barcelona, Arsenal, PSG e Inter de Milão serão os classificados para as semis da Champions League O Barça, que carrega consigo uma grande vantagem de 4 a 0, soma 99,4% de chances de se classificar. Já os Gunners, que venceram o Real Madrid por 3 a 0, aparecem logo atrás com 91,1%.

Declan Rice comemorando gol contra o Real Madrid pela Champions (Foto: Reprodução/Arsenal)

O outro time com mais de 90% de chances de vaga nas semis é o Paris Saint-Germain, com 91,5%. Depois de eliminar o Liverpool nas oitavas, a equipe da capital francesa venceu a ida, contra o Aston Villa, por 3 a 1. O jogo de volta será na Inglaterra.

Já a Inter de Milão é a menos favorita entre os quatro. Já que venceu o Bayern de Munique por apenas 2 a 1, os italianos somam 71,9% de chances. Vale frisar que o duelo de ida aconteceu na Alemanha, ou seja, os Nerazzurri levam mais vantagem porque irão decidir a vaga no Giuseppe Meazza, em Milão.

Atual campeão, o Real Madrid tem uma dura missão pela frente, já que mira devolver a vitória de três gols contra o Arsenal. Neste sentido, mesmo com um dos melhores elencos do mundo, aparece com apenas 8,9% de chances de seguir vivo na Champions.

Confira os prováveis classificados às semis da Champions League 🤖