Europeus repercutem atuação de Neymar: 'Gol, falha e pesadelo'

A atuação de Neymar no empate entre Santos e Mirassol, pela 34ª rodada do Brasileirão, repercutiu fortemente na imprensa europeia. Entre elogios pelo gol, críticas pela falha que resultou no pênalti e preocupação com sua condição física, jornais espanhóis e franceses destacaram a noite do camisa 10 na Vila Belmiro.

Marca: 'Herói a vilão'

O jornal espanhol Marca descreveu a atuação de Neymar como uma trajetória "de herói a vilão", ressaltando que o atacante viveu uma partida marcada por extremos. O veículo lembrou que o gol – marcado aos quatro minutos – quebrou um jejum de três meses e sete jogos sem balançar as redes. O lance foi destacado como um lampejo da genialidade que o acompanhou ao longo da carreira, finalizando um contra-ataque rápido e inesperado.

Ao mesmo tempo, o Marca apontou que o Santos dependeu e, ao mesmo tempo, sofreu com seu principal jogador. O pênalti cometido no início do segundo tempo, revisado pelo VAR após falta em Reinaldo, foi tratado como um erro evitável que custou a vitória. O jornal também mencionou a preocupação após Neymar sentir dores no pé, destacando que sua forma física segue longe do ideal desde seu retorno ao Peixe.

Segundo o veículo, o camisa 10 teve lampejos da estrela mundial que um dia já dominou o cenário europeu, mas ainda esbarra em limitações que afetam sua regularidade. A publicação também lembrou que o empate mantém o Santos à beira da zona de rebaixamento, situação que aumenta a pressão sobre o craque.

Diario AS: 'Gol, falha e pesadelo'

O Diario AS adotou um tom ainda mais duro e sintetizou a noite do brasileiro com a expressão que ganhou destaque: "Gol, falha e pesadelo". O jornal afirmou que Neymar abriu o placar com a frieza dos grandes jogadores, mas que seu erro defensivo anulou todo o progresso mostrado ao longo da partida.

O AS descreveu o lance do gol como um exemplo de inteligência: Neymar explorou o espaço deixado pela defesa do Mirassol e concluiu com precisão. No entanto, destacou que a atuação virou "drama" a partir da falta cometida dentro da área, classificada como um "pênalti ridículo" pelo veículo. Para os espanhóis, esse tipo de erro pesa ainda mais em um momento em que o Santos depende de cada ponto para escapar da queda.

O jornal também observou sinais de desgaste físico, mencionando que Neymar terminou o jogo ofegante e sem conseguir alterar o panorama da partida nos minutos finais. Embora tenha mostrado evolução técnica ao longo das últimas semanas, o AS afirmou que o atacante precisa reduzir erros decisivos para reassumir o papel de herói em uma das fases mais sombrias da história recente santista.

L'Équipe: 'Irregular'

Na França, o L'Équipe classificou a noite de Neymar como "irregular", ressaltando uma mistura de brilho e falhas. Para o jornal francês, o gol marcado logo aos quatro minutos foi um alívio – seu primeiro desde 5 de agosto – e permitiu ao Santos sonhar com uma vitória importante contra um dos destaques do campeonato.

O veículo, porém, reforçou que o atacante voltou a comprometer quando cometeu o pênalti convertido por Reinaldo, num momento em que o Santos controlava parcialmente a partida. O L'Équipe enxergou o empate como resultado direto da oscilação de Neymar em campo, capaz de decidir jogos, mas também de entregar oportunidades ao adversário.

O jornal ainda apontou que a equipe paulista segue ameaçada pelo Vitória, apenas um ponto atrás, e que a reta final promete ser dramática. A publicação destacou a responsabilidade que recai sobre o camisa 10, cuja influência no desempenho do Santos é vista como inegável – tanto para o bem quanto para o mal.

Mundo Deportivo: 'Neymar disparou alarmes'

O Mundo Deportivo destacou que Neymar "disparou alarmes" ao combinar gol, pênalti cometido e nova preocupação física. O jornal espanhol reforçou que o atacante iniciou a partida em grande nível, mostrou confiança e voltou a ser decisivo no ataque, como se esperava desde seu retorno ao Brasil. A publicação relembrou o longo período afastado por lesões e a dificuldade para reencontrar a melhor forma.

O veículo também enfatizou o susto após o camisa 10 sentir dores e ser atendido em campo, embora tenha permanecido até o apito final. Segundo o jornal, o pênalti cometido por Neymar mudou completamente o ritmo da partida e afetou emocionalmente o jogador, que tentou reagir e quase marcou um gol histórico em cobrança de falta do meio-campo.

Para o Mundo Deportivo, a atuação simboliza a montanha-russa que tem sido o retorno de Neymar ao Santos: momentos de brilho, instabilidade física e erros que custam caro em um campeonato em que cada detalhe pode definir o destino do clube.

Le Parisien: 'Noite agitada de Neymar'

O Le Parisien classificou a partida como mais uma "noite agitada" de Neymar no Brasil. O jornal francês mostrou espanto com o contraste entre o ótimo início – gol, comemoração efusiva e conexão com a torcida – e a queda brusca de rendimento ao longo da partida. O veículo reforçou que o pênalti cometido foi evitável e gerou até um pequeno tumulto entre jogadores.

Além disso, o Le Parisien observou que Neymar terminou a partida mancando e segurando a panturrilha, evidenciando mais uma preocupação física. O veículo destacou que o atacante não conseguiu evitar que o Santos permanecesse em situação delicada, ainda flertando com o rebaixamento.

