Repescagem da Copa tem sorteio finalizado; veja como ficou

Nesta quinta-feira (20), um dos últimos passos rumo à Copa do Mundo de 2026 foi concluído. Após o encerramento das Eliminatórias, a Fifa realizou o sorteio que definiu todos os caminhos da repescagem – tanto no playoff mundial quanto na repescagem europeia. Agora, seleções de cinco confederações, além de 16 equipes do continente europeu, sabem exatamente o percurso que precisarão trilhar para garantir as últimas vagas no Mundial.

Como ficou o sorteio da repescagem mundial

O sorteio da repescagem global definiu os cruzamentos em duas rotas distintas. Como previsto pelo regulamento, RD Congo e Iraque – as duas seleções com melhor posição no ranking da Fifa entre as participantes – avançam diretamente às finais dos seus caminhos.

Veja como ficaram os confrontos:

Caminho 1

Semifinal: Nova Caledônia x Jamaica

Final: vencedor da semifinal x RD Congo

Caminho 2

Semifinal: Bolívia x Suriname Final: vencedor da semifinal x Iraque

Repescagem mundial para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/FIFA/X)

Com isso, Jamaica, Nova Caledônia, Bolívia e Suriname terão de jogar uma semifinal para tentar enfrentar as duas seleções já posicionadas nas decisões. Os vencedores das finais garantem vaga direta na Copa do Mundo.

Os confrontos da repescagem mundial serão disputados entre 23 e 31 de março de 2026, em um dos países-sede da Copa — Estados Unidos, Canadá ou México — funcionando também como teste estrutural para o torneio.

Como ficou o sorteio da repescagem europeia

A Fifa também realizou seu o sorteio europeu para definir os caminhos que distribuirão quatro vagas no Mundial. A Europa não participa do playoff mundial e conta com uma repescagem independente, envolvendo 16 seleções.

As chaves ficaram assim:

Caminho A

Itália x Irlanda do Norte

País de Gales x Bósnia e Herzegovina

Caminho B

Ucrânia x Suécia Polônia x Albânia

Caminho C

Turquia x Romênia

Eslováquia x Kosovo

Caminho D

Dinamarca x Macedônia do Norte

Tchéquia x Irlanda

Cada chave terá semifinal e final em jogo único. As decisões europeias serão disputadas em 26 e 31 de março de 2026.

Repescagem mundial: formato, participantes e funcionamento

A repescagem global distribui duas vagas para a Copa do Mundo de 2026 e reúne seis seleções de diferentes confederações:

África: RD Congo Ásia: Iraque Oceania: Nova Caledônia América do Norte e Central: Jamaica e Suriname América do Sul: Bolívia

O formato é simples:

RD Congo e Iraque , por serem as seleções mais bem ranqueadas, avançam direto às finais;

, por serem as seleções mais bem ranqueadas, avançam direto às finais; As outras quatro equipes fazem semifinais, em partidas únicas;

Os vencedores disputam a final de cada caminho contra as seleções previamente classificadas;

Os dois vencedores das finais carimbam vaga na Copa.

Todas as partidas serão disputadas em território dos países-sede do Mundial, em datas Fifa.

Repescagem europeia: quem participa e como funciona

A Europa conta com seu próprio processo por causa do alto número de seleções competitivas. Disputam o playoff europeu:

12 seleções que terminaram as Eliminatórias como vice-líderes

que terminaram as Eliminatórias como vice-líderes 4 campeões de grupos da Nations League 2024/25, desde que não tenham se classificado diretamente

As semifinais seguem um cruzamento definido por potes:

Seleções dos Potes 1 e 2 recebem o mando

recebem o mando Pote 1 enfrenta Pote 4

Pote 2 enfrenta Pote 3

Os vencedores jogam a final de cada caminho, também em jogo único, valendo vaga na Copa.

Por que existem duas repescagens?

A divisão ocorre por decisão da Fifa. A Uefa, com número maior de seleções fortes, mantém um sistema independente e distribui quatro vagas internas. As demais confederações enviam representantes ao playoff mundial, que oferece apenas duas vagas.

