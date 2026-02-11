Goleada para o PSG e eliminação na Champions: De Zerbi é demitido do Olympique de Marselha
Treinador estava no cargo desde julho de 2024 e encerrou sua passagem com 39 vitórias
O Olympique de Marselha, da França, anunciou na noite de terça-feira (10) a demissão do técnico italiano Roberto De Zerbi, de 46 anos, três dias após a derrota por 5 a 0 para o PSG, em partida válida pela 21ª rodada da Ligue 1.
De Zerbi assumiu o comando técnico do Olympique em 1º de julho de 2024, antes do início da temporada. Em um ano e meio à frente da equipe, comandou 69 partidas, com 39 vitórias, 10 empates e 20 derrotas, resultado de 56,52% de aproveitamento. Antes de chegar ao clube francês, passou por Shakhtar Donetsk, Brighton e equipes do futebol italiano, com destaque para o trabalho realizado no Sassuolo.
Em 2024/25, o Marselha encerrou a Ligue 1 na vice-liderança, atrás do PSG, com 65 pontos em 34 rodadas. No atual campeonato, o treinador deixa o clube na quarta posição, com 39 pontos em 21 partidas, após 12 vitórias, três empates e seis derrotas. No cenário continental, a equipe foi eliminada da atual edição da Champions League ao ficar fora da zona de classificação para o mata-mata na fase de liga, com a 25ª colocação, nove pontos somados em oito jogos, três vitórias e cinco derrotas.
O Marselha foi o primeiro clube francês a conquistar a Champions, em 1992/93, e tem nove títulos da Ligue 1, além de 10 Copas da França e três Copas da Liga Francesa na sua galeria de troféus.
Roberto De Zerbi 🧢
Como treinador, conquistou apenas um título da Série C italiana pelo Foggia e a Supercopa da Ucrânia pelo Shakhtar. Antes disso, como jogador, atuou em diversas equipes do Calcio na posição de meio-campista, sem alcançar destaque em âmbito nacional.
De Zerbi é reconhecido como um nome influente entre os treinadores de futebol. O italiano construiu reputação por adotar um estilo baseado na posse de bola e em construções curtas desde o goleiro. A proposta consiste em atrair o adversário para perto da bola e, posteriormente, explorar os espaços gerados pela marcação.
