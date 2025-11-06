O Real Madrid sofreu sua segunda derrota na temporada ao perder por 1 a 0 para o Liverpool, em partida válida pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. Nesse sentido, seria oportuno que o jornal "As", que realiza essa prática com frequência, abrisse um canal de comunicação em seu site para ouvir os leitores sobre o momento atual da equipe na temporada, bem como sobre as críticas e opiniões em relação à última partida.

A campanha do Real Madrid em 2025/26 é positiva. O clube lidera a La Liga com 30 pontos em 11 rodadas, cinco à frente do Barcelona, resultado de 10 vitórias e apenas uma derrota, diante do Atlético de Madrid. Na Champions League, ocupa a sétima posição após quatro rodadas, com três vitórias, uma derrota, oito gols marcados e dois sofridos.

Apesar disso, ainda há torcedores que questionam a presença de Xabi Alonso à frente do Real como treinador. Ídolo como jogador merengue, ele assumiu a equipe antes da disputa do Mundial de Clubes, competição na qual o clube chegou às semifinais. Antes de chegar ao Madrid, passou pela Real Sociedad B e atuou no Bayer Leverkusen entre 2022 e 2025, sendo considerado um dos principais nomes à beira de campo da história do clube alemão. Nos Blancos, mesmo com apenas duas derrotas na temporada, persistem críticas em relação ao desempenho da equipe em campo e às escolhas do treinador durante os jogos. Abaixo, veja algumas reações dos leitores do "As":

Leitores do jornal "As" sobre Xabi Alonso no Real Madrid (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Xabi não é o técnico certo para o Real Madrid; ele não está à altura dos grandes jogos. Ele subestima jogadores que poderiam render mais e evoluir. Ele coloca em campo garotos que se acham adultos, mas que não têm maturidade mental. Isso demonstra falta de personalidade. Esse é o ponto fraco deste Real Madrid, é por isso que eles fracassam. Ele constrói o time em torno do Mbappé, e isso não funciona. O PSG fracassou por causa disso.

Leitores do jornal "As" sobre Xabi Alonso no Real Madrid (Foto: Reprodução/As)

Tradução: A verdade é que Xabi não é diferente de Ancelotti; ele tem mais medo do que qualquer outra coisa. Falta-lhe autoridade no banco de reservas e ele tem pavor de fazer substituições eficazes. Ele precisa fazer com que muitos figurões voltem à realidade.

Leitores do jornal "As" sobre Xabi Alonso no Real Madrid (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Uma atuação muito fraca. O preocupante não é o estilo ou as jogadas automáticas que o Xabi quer implementar, porque mais cedo ou mais tarde você as assimila com o treino. O problema que vejo é a falta de coragem, atitude e ousadia.

Leitores do jornal "As" sobre Xabi Alonso no Real Madrid (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Falta força física, pouca pressão e um meio-campo indeciso. O time se choca contra defesas fechadas. Posse de bola sem propósito, circulação muito lenta, nenhuma infiltração entre as linhas defensivas e nenhum centroavante na área.

Leitores do jornal "As" sobre Xabi Alonso no Real Madrid (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Uma equipe verdadeiramente medíocre. Jogadores que jogam por quem são, e outros relegados ao banco, o que os destrói psicologicamente.

