Espanhóis afirmam que Endrick está 'parecido' com Vitor Roque; entenda

A jornada de Endrick no Real Madrid está longe do que se projetava. Após uma temporada promissora, o brasileiro soma apenas 11 minutos em campo na atual e se tornou a última alternativa de Xabi Alonso para o ataque. Diante do cenário, o jornal espanhol "Mundo Deportivo" publicou uma análise sobre o momento do atacante, chegando a compará-lo com Vitor Roque, hoje destaque do Palmeiras após passagem apagada pelo Barcelona.

Segundo a matéria, o jogo contra o Celta de Vigo exemplifica o momento do brasileiro: mesmo com o time precisando de gols e com Rodrygo e Gonzalo García entrando ao longo do segundo tempo, Endrick permaneceu no banco, agasalhado e sem ser acionado. O periódico resgatou ainda que, na temporada passada, o jovem teve papel de relevância na campanha da Copa do Rei, enquanto na atual — que poderia marcar evolução — vive o oposto, mergulhado no que o jornal define como "ostracismo".

Comparação entre Endrick e Vitor Roque

Na análise, o Mundo Deportivo, tradicional veículo catalão, traçou paralelos entre Endrick e Vitor Roque. Para o jornal, o atacante merengue corre o risco de seguir um caminho semelhante ao vivido pelo ex-Cruzeiro e Athletico no Barcelona, variando entre saudade, desorientação e dificuldades de adaptação.

Vitor Roque chegou ao Barça em 2024 cercado de expectativa, mas não conseguiu repetir o desempenho que o levou ao futebol europeu. Com apenas 16 partidas pelo clube, foi emprestado ao Real Betis, onde também não engrenou. O atacante enfrentou problemas emocionais, chegou a chorar em treinos e, sem espaço, retornou ao Brasil – hoje reconectado ao seu melhor futebol pelo Palmeiras.

O Mundo Deportivo aponta que Endrick pode estar iniciando trajetória parecida: dois jovens que chegaram aos gigantes da Espanha carregando projeção de protagonismo, mas que encontraram dificuldades, pressão, questionamentos e risco de queda de confiança. O periódico destaca que o destino do camisa 9 dependerá de como ele reagirá ao momento, seja com evolução dentro do clube ou buscando reencontrar espaço em outro cenário.

