Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 14:11 • Stuttgart (ALE)

Espanha e Alemanha se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 13h (horário de Brasília), na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE), em jogo válido pelas quartas de final da Eurocopa. As duas seleções fazem campanha irretocável, dominando suas partidas; a Fúria está 100% na competição e amassou a Geórgia nas oitavas, enquanto a Mannschaft, apesar do tropeço no fechamento da fase de grupos, dominou a Dinamarca. O jogo terá transmissão da Globo, do SporTV e do Premiere; quem passar enfrenta o vencedor de Portugal x França.

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha x Alemanha

Quartas de final - Eurocopa



🗓️ Data e horário: sexta-feira, 5 de julho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart (ALE)

📺 Onde assistir: Globo, do SporTV e Premiere

🟨 Arbitragem: Anthony Taylor-ING (árbitro); Gary Beswick-ING e Adam Nunn-ING (auxiliares); Ivan Kruzliak-SVK (quarto árbitro); Stuart Attwell-ING, Bartosz Frankowski-POL e Massimiliano Irrati-ITA (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Pedri, Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álvaro Morata e Nico Williams



ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Tah, Antonio Rüdiger e David Raum; Toni Kroos e Robert Andrich; Joshua Musiala, Ilkay Gündogan e Florian Wirtz; Kai Havertz