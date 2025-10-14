Udine amanhece em silêncio e com militares nas ruas antes de Itália x Israel

A cidade de Udine amanheceu em silêncio, com militares nas ruas e uma zona vermelha ao redor do Bluenergy Stadium antes de Itália x Israel. O confronto válido pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 é marcado por tensões políticas e por protestos em favor da Palestina.

O "La Gazzetta dello Sport" afirmava que Udine iniciou o dia com mais militares nas ruas do que civis horas antes do duelo entre Itália e Israel. A expectativa é de que mil policiais façam a segurança do centro da cidade até o entorno do estádio em que a partida será disputada.

O hotel em que Israel está hospedado recebeu uma segurança especial do Mossad, que é uma agência de inteligência de Tel Aviv visando a segurança da delegação na Itália. Barreiras foram montadas, além de placas proibindo automóveis de estacionar em locais que não possuem restrições no dia a dia.

Um grande número de taxistas deixou a cidade de Udine devido a falta de clientes, enquanto estabelecimentos comerciais fecharam as portas mais cedo. O sindicato da guarda de trânsito de Udine cancelou uma greve planejada para esta terça-feira (14) para dar o suporte necessário.

Entrada de torcedores em Itália x Israel

O Bluenergy Stadium está protegido por uma espécie de zona vermelha, em que somente portadores de ingressos poderão entrar em um raio de 1,5 quilômetros do estádio. O público passará por uma revista especial e com o objetivo de evitar atos terroristas.

Israel solicitou ao governo da Itália uma autorização para colocar atiradores de elite em telhados nos arredores do estádio. O País da Bota emitiu um alerta de segurança de nível quatro, que é o máximo na escala de periculosidade, e pediu para que os torcedores chegassem ao Bluenergy Stadium com antecedência.

