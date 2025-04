Escalações de Manchester United x Lyon: Onana será titular?

As escalações de Manchester United e Lyon para o duelo da volta das quartas de final da Europa League já estão definidas. O confronto acontece nesta quinta-feira (17), com a bola rolando em Old Trafford a partir das 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rúben Amorim, técnico dos Red Devils, tenta resolver o problema no gol, e para isso, recolocou André Onana entre os três postes. O camaronês falhou no jogo de ida, que terminou em 2 a 2 na França, e foi barrado contra o Newcastle na Premier League, mas viu Bayindir também ser vilanizado por erros na goleada sofrida no St. James' Park, e por isso, retorna à ação no duelo continental.

continua após a publicidade

Pelo lado dos Leões, o torcedor do Botafogo pode ficar animado para acompanhar o confronto. Lucas Perri e Thiago Almada, dupla que já vestiu a camisa do Glorioso, foram confirmados entre os 11 iniciais da equipe comandada pelo português Paulo Fonseca.

⚽ Escalações de Manchester United e Lyon para o confronto

🔴🟡 MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

GOL: André Onana

LTD: Diogo Dalot

ZAG: Noussair Mazraoui

ZAG: Harry Maguire

ZAG: Leny Yoro

LTE: Patrick Dorgu

VOL: Casemiro

VOL: Manuel Ugarte

MEI: Bruno Fernandes

ATA: Alejandro Garnacho

ATA: Rasmus Hojlund

continua após a publicidade

🔴🔵 LYON (Técnico: Paulo Fonseca)

GOL: Lucas Perri

LTD: Ainsley Maitland-Niles

ZAG: Clinton Mata

ZAG: Moussa Niakhaté

LTE: Nicolás Tagliafico

VOL: Paul Akouokou

VOL: Jordan Veretout

MEI: Corentin Tolisso

MEI: Thiago Almada

ATA: Rayan Cherki

ATA: Georges Mikautadze

Manchester United, de Rúben Amorim, e Lyon já têm escalações definidas para o jogo de volta (Foto: Michal Cizek / AFP)

Vale lembrar que, na Europa League, não há a utilização do critério de gols fora de casa, já ignorada em competições da Uefa há algum tempo. Com o empate em 2 a 2 na ida, portanto, quem vencer avança às semifinais, enquanto uma nova igualdade conduzirá o confronto à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis.

➡️ Luis Henrique, ex-Botafogo, avança em negociações com a Inter de Milão

Quem levar a melhor no duelo enfrenta o qualificado de Rangers-ESC x Athletic Bilbao-ESP. Na ida, escoceses e bascos ficaram na igualdade sem gols, o que leva a um panorama semelhante ao que será vivido em Old Trafford.