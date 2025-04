Barcelona e Real Madrid já definiram as escalações para a final da Copa do Rei, neste sábado (26), no Estádio de La Cartuja. Depois de Carlo Ancelotti decidir sobre a titularidade de Kylian Mbappé, o técnico blaugrana Hansi Flick precisou resolver um problema grande diante do desfalque de Robert Lewandowski.

O astro polonês sentiu a coxa no duelo com o Celta de Vigo, há uma semana, e os testes diagnosticaram a contusão muscular que o deixará fora de ação por cerca de 20 dias. Com isso, o comandante alemão optou por não trazer grandes novidades: Ferrán Torres, na temporada mais artilheira de sua carreira, fará a função de centroavante.

São 17 gols em 41 jogos em 2024-25 para o atacante, superando as 13 bolas na rede em 2020-21, pelo Manchester City. Inclusive, Flick também o utilizou de diversas maneiras no ataque: como segundo atacante e até pela ponta-esquerda, mas agora, retorna à posição de origem para a final.

Na defesa, Alejandro Balde não conseguiu se recuperar da mesma lesão de Lewa a tempo do confronto. O jovem Gerard Martín, elogiado pela personalidade demonstrada nos últimos compromissos, volta a preencher a lacuna no flanco canhoto.

🔵🔴 Escalação do Barcelona para o duelo com o Real Madrid

⚽ GOL: Wojciech Szczesny

⚽ LTD: Jules Koundé

⚽ ZAG: Pau Cubarsí

⚽ ZAG: Iñigo Martínez

⚽ LTE: Gerard Martín

⚽ MEI: Frenkie de Jong

⚽ MEI: Pedri

⚽ MEI: Dani Olmo

⚽ PTD: Lamine Yamal

⚽ PTE: Raphinha

⚽ CAT: Ferrán Torres

Barcelona e Real Madrid se enfrentam em duelo válido pela grande final da Copa do Rei. A partida acontece neste sábado (26), no Estádio de La Cartuja, em Sevilla (ESP), às 17h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming).