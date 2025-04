Ex-jogador critica postura de Real Madrid: ‘Estão com medo’

A postura do Real Madrid na última sexta-feira (25), ao supostamente ameaçar não entrar em campo na final da Copa do Rei, às vésperas da partida, gerou muito debate. Um dos que se posicionaram publicamente foi o ex-jogador francês Djibril Cissé, que acusou o clube merengue de criar uma "cortina de fumaça" para justificar uma possível derrota diante do Barcelona.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Durante participação em um programa da emissora francesa "La Chaine L'Équipe", Cissé afirmou que o Real Madrid está "com medo de levar uma manita" — termo usado no futebol espanhol para se referir a uma goleada por 5 a 0. Para o ex-atacante, a polêmica criada pelo clube merengue, é apenas uma estratégia para desviar o foco do que pode acontecer em campo.

continua após a publicidade

- Essa história toda é porque o Madrid tem medo. Nunca vimos algo assim. Estão buscando desculpas antes mesmo de a bola rolar - criticou o ex-atacante do Liverpool e da França.

A polêmica surgiu após declarações do árbitro designado para a final, que comentou publicamente sobre agressões sofridas por seu filho — o que foi interpretado por alguns dirigentes merengues como um gesto de parcialidade.

continua após a publicidade

Cissé, que passou por clubes como Liverpool, Olympique de Marselha e Panathinaikos, saiu em defesa do árbitro.

- Ele apenas explicou o que seu filho sofreu. É um pai de família, eu entendo. Em nenhum momento ele foi desrespeitoso com o Real Madrid - afirmou o francês.

➡️ Jornalista analisa polêmica antes de Barcelona x Real Madrid: ‘Tensão máxima’

Cissé alfinetou o Real Madrid

O ex-jogador ainda ironizou a postura do clube dirigido por Florentino Pérez, dizendo que, caso sejam derrotados, a culpa será atribuída ao árbitro e não a eventuais falhas próprias.

- Se perderem, não será porque não se prepararam bem, mas por causa da arbitragem - provocou.

Por fim, Cissé deixou um recado direto ao time de Carlo Ancelotti, dizendo que no final das contas, teriam que jogar o jogo, apesar de fazer o que quiserem.