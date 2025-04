Barcelona e Inter de Milão já estão escalados para o confronto pela semifinal da Champions League, que acontece nesta quarta-feira (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys. A Inter de Simone Inzaghi aposta em sua defesa sólida para tentar conter o ímpeto ofensivo do Barça. São apenas cinco gols sofridos nas 12 partidas da Champions League, mostrando consistência no setor defensivo — marca registrada do treinador.

Lautaro Martínez é a principal arma da Inter de Milão para a partida contra o Barcelona pela Champions. O atacante tem 21 gols e seis assistências em 46 jogos na temporada. Na competição europeia, são oito gols em 11 partidas, o que o coloca na quinta posição da artilharia do torneio.

— Nesta altura da temporada, tudo pode acontecer. Fizemos um grande trabalho, tirando a última semana em que perdemos três jogos seguidos. Tínhamos nos acostumado a ganhar. O grupo está forte e unido — declarou o argentino antes da partida.

Para fazer dupla de ataque, Thuram foi escolhido para iniciar entre os titulares. O atacante francês já tem 17 gols e nove assistências na temporada, e conta com velocidade e imposição física para tentar furar a defesa do Barcelona.

🔵⚫ Escalação da Inter de Milão para o duelo com o Barcelona

⚽ GOL: Yann Sommer

⚽ ZAG: Yann Bisseck

⚽ ZAG: Francesco Acerbi

⚽ ZAG: Alessandro Bastoni

⚽ MD: Denzel Dumfries

⚽ MEI: Nicolò Barella

⚽ MEI: Hakan Çalhanoğlu

⚽ MEI: Henrikh Mkhitaryan

⚽ ME: Federico Dimarco

⚽ ATA: Lautaro Martínez

⚽ ATA: Marcus Thuram

Lautaro Martínez comemora gol contra o Bayern na Champions (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Barcelona e Inter de Milão se enfrentam em duelo válido pela ida da semifinal da Champions League. A partida acontece nesta quarta-feira (30), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP), às 16h (de Brasília), com transmiss