Time exemplo de regularidade ao longo de toda a temporada, a Inter de Milão chega para o duelo de ida da semifinal da Champions vivendo uma breve crise. Às vésperas do primeiro jogo decisivo contra o Barcelona, os Nerazzurri foram eliminados de forma acachapante pelo Milan, na semi da Copa da Itália, e perderam a liderança do Campeonato Italiano com poucas rodadas para o fim.

Até uma semana atrás, a Inter se via disputando todos os três principais títulos da temporada. Depois de perder a Supercopa da Itália, a equipe não se deixou abalar e se manteve não só como postulante, como uma das favoritas aos troféus que brigava para conquistar. Fato é que uma sequência de acontecimentos negativos virou o planejamento da equipe de cabeça para baixo.

Tudo começou no dia 16 de abril, quando mesmo jogando em casa, a Inter apenas empatou com o Bayern de Munique pela volta das quartas de final da Champions. O resultado garantiu a classificação, porém, Marcus Thuram, referência ofensiva ao lado de Lautaro Martínez, se lesionou e virou baixa por tempo indeterminado. Daí em diante, o cenário foi só piorando.

De forma inédita na temporada, a Inter perdeu três partidas consecutivas. A primeira delas foi para o Bologna, pela 33ª rodada da Serie A. Com isso, o Napoli chegou ao mesmo número de pontos. Dias depois, a equipe de Milão perdeu o clássico contra o Milan, por 3 a 0, e disse adeus à Copa da Itália. A cereja do bolo foi no último domingo, com derrota de 1 a 0 para a Roma, o que fez com que os Nerazzuri perdessem o primeiro lugar.

Até o momento da derrota para o Bologna, a Inter havia perdido apenas cinco partidas na temporada inteira, isto é, em 49 jogos. Nenhuma delas foi de maneira consecutiva e apenas duas foram dentro do Giuseppe Meazza.

Fato é que agora a Inter terá seis jogos que definirão se sua temporada é um sucesso ou fracasso. Dois deles são contra o Barcelona, pela semi da Champions. Os quatro restantes serão válidos pela Serie A. Vale frisar que não haverá confronto direto contra o Napoli, atual líder. Isto é, Lautaro e companhia terão de torcer por, pelo menos, uma derrota dos rivais.

