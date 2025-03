As escalações de Arsenal e Chelsea já estão definidas. Os rivais londrinos fazem um clássico que promete fortes emoções neste domingo (16), às 10h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em confronto válido pela 29ª rodada da Premier League.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Os Gunners, comandados por Mikel Arteta, apresentam uma novidade verde e amarela na formação inicial. Gabriel Martinelli, que retornou de lesão ao sair do banco no clássico diante do Manchester United, sete dias atrás, iniciará o dérbi entre os 11 escolhidos pelo técnico espanhol. O atacante não começa uma partida de Premier League desde o dia 2 de fevereiro, e viu a contusão na coxa lhe transformar em desfalque também na convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa de março.

Pelo lado dos Blues, Enzo Maresca trouxe uma surpresa grande na formação. Com as longas ausências de Nico Jackson, Marc Guiu, Noni Madueke e Omari Kellyman, o técnico também não terá Mudryk, por suspensão, à disposição. Porém, o desfalque desconhecido ficou por conta de Cole Palmer: o craque da equipe não está nem no banco, por razões ainda desconhecidas, e será desfalque entre os titulares pela primeira vez desde abril de 2024, quando o Chelsea foi goleado justamente pelo Arsenal, também no Emirates.

⚽ As escalações de Arsenal e Chelsea para o clássico

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

GOL: David Raya

LTD: Jurrien Timber

ZAG: William Saliba

ZAG: Gabriel Magalhães

LTE: Myles Lewis-Skelly

MEI: Martin Odegaard

MEI: Thomas Partey

MEI: Declan Rice

ATA: Gabriel Martinelli

ATA: Mikel Merino

ATA: Leandro Trossard

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

GOL: Robert Sánchez

LTD: Wesley Fofana

ZAG: Benoît Badiashile

ZAG: Levi Colwill

LTE: Marc Cucurella

VOL: Reece James

VOL: Moisés Caicedo

MEI: Enzo Fernández

ATD: Jadon Sancho

ATE: Christopher Nkunku

CTA: Pedro Neto

