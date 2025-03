Escalações de Leganés x Real Betis: Antony estará em campo?

O Real Betis, do brasileiro Antony, enfrenta o Leganés neste domingo (16), às 10h (de Brasília), pela 28ª rodada de La Liga. O brasileiro, emprestado pelo Manchester United na janela de transferências do inverno europeu, foi confirmado como titular e inicia o confronto na equipe comandada pelo chileno Manuel Pellegrini.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O camisa 7 anotou dois gols e contribuiu com duas assistências em seis jogos válidos pelo Campeonato Espanhol desde sua chegada. Com o bom desempenho recente, ganhou a titularidade e ajudou o Betis a subir na tabela. Atualmente, os Verdiblancos ocupam a sexta colocação da competição, com 41 pontos, e estão na briga por vagas na próxima edição da Champions League.

continua após a publicidade

⚽ As escalações de Leganés e Real Betis para o confronto

LEGANÉS (Técnico: Borja Jiménez)

GOL: Marko Dmitrovic

LTD: Valentin Rosier

ZAG: Sergio González

ZAG: Matija Nastasic

ZAG: Renato Tapia

LTE: Javi Hernández

MEI: Juan Cruz

MEI: Yvan Neyou

MEI: Seydouba Cissé

MEI: Darko Brasanac

CTA: Dani Raba

REAL BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)

GOL: Adrián

LTD: Youssouf Sabaly

ZAG: Diego Llorente

ZAG: Natan

LTE: Romain Perraud

VOL: Sergi Altimira

VOL: Pablo Fornals

MEI: Antony

ATD: Isco

ATE: Abde Ezzalzouli

CTA: Cucho Hernández

continua após a publicidade

➡️ Astro do Barcelona se derrete por clube: ‘Quero me aposentar aqui’

📆 OUTROS JOGOS DE LA LIGA - 28ª RODADA*

⚽ Las Palmas 2x2 Alavés

⚽ Real Valladolid 0x1 Celta de Vigo

⚽ Mallorca 2x1 Espanyol

⚽ Villarreal 1x2 Real Madrid

⚽ Girona 1x1 Valencia

⚽ Sevilla x Athletic Bilbao - 12h15

⚽ Osasuna x Getafe - 14h30

⚽ Rayo Vallecano x Real Sociedad - 14h30

⚽ Atlético de Madrid x Barcelona - 17h