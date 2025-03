Ancelotti, do Real Madrid, revela problemas de relacionamento com jogador

Conhecido por ter um ótimo relacionamento com os jogadores em todos os clubes por onde passa, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, revelou que já teve problemas com gerência durante a carreira. Em entrevista ao "PorettiCast", do ator Giacomo Poretti, o italiano disse que já passou por situações embaraçosas como treinador.

- Muitos jogadores tiveram problemas comigo, mas no final tudo se solucionou. Havia um jogador, e não direi seu nome, que quando eu falava no vestiário, botava uma toalha na cara para não me escutar. Era o início da carreira dele. Um dia o disse: "Não podemos continuar assim". Há jogadores que quando você os deixa no banco, custa para eles te saudar pela manhã. Aí confundem a pessoa com o jogador - revelou Ancelotti.

- Eu gostaria de ser uma mosca para escutar o que diz um jogador quando não joga e volta para casa. Muitos jogadores discutiram comigo - afirmou o técnico italiano.

Restante da coletiva de Ancelotti

Ancelotti voltou a se posicionar sobre os ataques racistas sofridos por Vini Jr em sua passagem pelo Real Madrid. Um dos grandes defensores do brasileiro, o técnico citou que o camisa 7 não é o único que sofre com o preconceito no futebol espanhol.

- Vinicius sofre muitos ataques racistas, mas ele não é o único. Também aconteceu com Nico Williams (da seleção espanhola e do Athletic Bilbao). É preciso dar muitos passos à frente. O fato de serem bons jogadores pode ser uma desculpa para atacá-los, mas não pode acontecer.

Por fim, o italiano falou sobre Mbappé, que vive grande momento nos Blancos. Para ele, o sucesso do atacante francês não está restrito a treinamentos, mas também a um dom.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

- Mbappé não chegou a esse nível por treinar desde o primeiro dia de sua vida e sim porque a mãe natureza o deu um talento especial. Ele tem sabido geri-lo com compromisso e sacrifício. Os jovens devem utilizar o esporte para aprender, é uma escola da vida.

Próximos jogos do Real Madrid

Os dois próximos jogos do Real Madrid são de suma importância. O primeiro deles, contra o Rayo Vallecano, no domingo (9), pode definir o rumo do Campeonato Espanhol. Com 12 rodadas para o fim, os Blancos figuram a terceira colocação, três pontos atrás do líder Barcelona.

O segundo duelo será a decisão das oitavas de final da Champions, fora de casa, contra o rival Atlético de Madrid, na quarta-feira (12). A ida, no Bernabéu, terminou em 2 a 1 para os comandados de Carlo Ancelotti.