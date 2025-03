Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam neste domingo (9), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. A transmissão da partida será pelo Disney+ (streaming).

O Real Madrid volta a campo neste final de semana, buscando cortar a diferença de três pontos para o líder Barcelona. No meio da semana, o time de Carlo Ancelotti venceu o Atlético de Madrid e largou na frente na disputa por uma vaga nas quartas de final da Champions League.

No entanto, pelo Campeonato Espanhol, a equipe vem de um tropeço, após perder de virada para o Betis por 2 a 1 na última rodada. Com isso, caiu para a 3ª colocação, com 54 pontos.

Já o Rayo Vallecano, que soma 36 pontos, está em 7° e segue na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid x Rayo Vallecano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Rayo Vallecano

Campeonato Espanhol (27ª rodada)

📆 Data e horário: domingo, 9 de março de 2025, às 12h15 (de Brasília);

📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP);

📺Onde assistir: Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vazquez, Raúl Asencio, David Alaba, Fran Garcia; Luka Modric, Tchouameni e Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappé e Vinicius Junior.

Rayo Vallecano (Técnico: Iñigo Perez)

Augusto Batalla; Andrei Ratiu, FLorian Lejeune, Aridane Hernandez e Pep Chavarria; Pedro Diaz e Pathé Cisse; Adiran Embarba, Óscar Trejo, Álvaro Garcia; Sergi Guardiola.