Como foram os jogadores selecionáveis do Grêmio na Data Fifa

O Grêmio teve três jogadores convocados por suas seleções na Data Fifa. Erick Noriega, Cristian Olivera e Alexander Aravena entraram em campo por Peru, Uruguai e Chile, respectivamente, nas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Jogadores do Grêmio foram titulares em um jogo cada

Titular, como volante, na goleada por 3 a 0 sofrida pelo Peru para o Uruguai, na última quinta-feira (4), Erick Noriega deu um susto ao sentir dores na coxa direita e precisar ser substituído aos 43 minutos do segundo tempo da partida no Centenário, em Montevidéu. Porém, ele voltou a entrar em campo, vindo do banco de reservas, aos 39 minutos do segundo tempo da derrota peruana, por 1 a 0, para o Paraguai, na última terça-feira (9), em Lima.

Noriega em disputa de bola no jogo do Peru contra o Uruguai. (Foto: Eitan Abramovich/Getty Images/AFP)

Reserva na goleada do Uruguai sobre o Peru, Cristian Olivera foi titular no empate em 0 a 0 do time de Marcelo Bielsa com o Chile, na última terça-feira (9), em Santiago. Ele permaneceu em campo nos 90 minutos da partida, e como ponta direita — no Grêmio, Mano Menezes normalmente o utiliza na esquerda.

continua após a publicidade

Já Aravena foi titular na goleada por 3 a 0 sofrida pelo Chile para o Brasil, quinta-feira (4), no Maracanã. Diante do Uruguai, terça-feira (9), o ponta chileno entrou aos 31 minutos do segundo tempo.

Trio fica à disposição para o jogo contra o Mirassol

O trio é esperado no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS, para o treinamento de quinta-feira (11), às 16h. Se reunirem condições físicas, Noriega e Kike Olivera devem ser titulares do Grêmio no jogo contra o Mirassol, sábado (13), às 16h, na Arena do Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.