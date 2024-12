Benzema e Cristiano Ronaldo marcam, e Al-Ittihad vence Al-Nassr nos acréscimos

O duelo entre Al-Ittihad e Al-Nassr, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita, teve um tom nostálgico para muitos torcedores. Cristiano Ronaldo e Benzema, em lados opostos no clássico do futebol do Oriente Médio, balançaram as redes na vitória dos Tigres por 2 a 1 no Estádio King Abdullah Sports City. O resultado, comandado pelas lendas do Real Madrid, favoreceu os Tigres, do atacante francês, que seguem na liderança da tabela, com 36 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Vitor Roque cita Vini Jr como espelho: ‘Exemplo de persistência’

Benzema x Cristiano Ronaldo: como foi o jogo?

A partida, digna de um clássico do futebol saudita, foi marcada pelo nervosismo das duas equipes. A primeira etapa não teve um domínio absoluto, mas o Al-Ittihad de Benzema, Aouar e Bergwijn ameaçava com mais perigo. Apesar disso, os times voltaram aos vestiários sem gols no placar.

Já a segunda etapa teve gols e muitos cartões amarelos. Os jogadores estavam claramente nervosos com o resultado e protagonizaram alguns entraves no decorrer dos 45 minutos finais: ao todo, foram distribuídos sete cartões amarelos, quatro para o Al-Nassr e três para o Al-Ittihad.

continua após a publicidade

Os astros do confronto, entretanto, também brilharam na segunda etapa. Karim Benzema prosseguiu a boa fase na temporada e abriu o placar aos 10', após ótima jogada de Shanqeeti, mas os Tigres tiveram pouco tempo para comemorar. Em jogada semelhante, dois minutos depois, Cristiano Ronaldo recebeu de Ângelo e fuzilou para o gol de Rajkovic.

Com o empate no placar, o jogo esfriou em chances de perigo. Entre confusões e contusões, o jogo ficou paralisado e as equipes atacaram menos. Porém, aos 45' do segundo tempo, Bergwijn fez linda jogada e chutou no canto, sem chances para Bento.

continua após a publicidade

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr contra o Al-Ittihad (Foto: Reprodução/X)

O que vem pela frente?

O resultado dá confiança ao Al-Itthad, que enfrentará o Al-Hilal nas quartas de final da Copa do Rei Saudita no dia 7 de janeiro. Já o Al-Nassr, dois dias depois, encara o Al-Okhdood, pela liga saudita.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional