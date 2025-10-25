Neste sábado (25), o Chelsea entrou em campo contra o Sunderland pela Premier League. Os Blues buscavam uma vitória para se aproximar do líder Arsenal. No entanto, um dos principais nomes da equipe, o brasileiro Estêvão, não iniciou entre os titulares. Entenda o motivo da decisão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A opção por deixar Estêvão no banco foi puramente técnica. Mesmo vivendo grande fase – marcou seu primeiro gol na Champions League e tem sido peça importante no elenco –, o jogador foi poupado por decisão de Enzo Maresca. O treinador optou por rodar o time, já que o brasileiro havia sido titular e atuado os 90 minutos na partida da última quarta-feira. Assim, neste sábado, Estêvão começou entre os reservas para se recuperar fisicamente.

continua após a publicidade

Estevão, do Chelsea, comemora gol pela Champions (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Na partida anterior, contra o Ajax, pela Champions League, Maresca também havia poupado alguns titulares. Agora, a estratégia se repetiu, mas com Estêvão como principal ausência entre os 11 iniciais.

Sem Estêvão, veja a escalação do Chelsea

Embalado na temporada, o Chelsea enfrenta a sensação do campeonato com desfalques pontuais, mas importantes — casos de Cole Palmer e Malo Gusto. Mesmo assim, Estêvão segue sendo uma das apostas de Maresca, com dois gols marcados desde sua estreia. No ataque, Garnacho disputa posição com Guiu e João Pedro.

continua após a publicidade

Chelsea e Sunderland se enfrentam neste sábado (25), às 11h (de Brasília), em Stamford Bridge, pela 9ª rodada da Premier League. Entre os brasileiros, apenas João Pedro foi confirmado como titular. O meia Andrey Santos e o atacante Estêvão começaram no banco de reservas.

Titulares: Robert Sánchez; Reece James (C), Josh Acheampong, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, João Pedro, Alejandro Garnacho e Marc Guiu.

Sensação da Premier League, o Sunderland de Régis Le Bris tenta se manter no G4. Com 14 pontos, o time recém-promovido é uma das surpresas da competição, mas vem de derrota para o Manchester United em seu primeiro grande teste.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.