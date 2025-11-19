Volante titular do Atlético-MG deixa campo lesionado em partida de seleção: Preocupa?

Nessa terça-feira (18), o volante do Atlético Alan Franco, saiu lesionado de partida da seleção equatoriana. O jogador foi substituído aos 20 minutos alegando dores na coxa direita.

Nessa terça-feira (18), o volante do Atlético Alan Franco, saiu lesionado de partida da seleção equatoriana. O jogador foi substituído aos 20 minutos alegando dores na coxa direita.

O titular de Sampaoli iniciou a partida da seleção do Equador contra a Nova Zelândia, mas precisou deixar a partida no primeiro tempo devido a possível lesão. A situação preocupou os torcedores do Atlético para a final da Sul-Americana que já ocorre no próximo sábado.

O atleta já havia atuado na última quinta-feira (13), quando sua seleção empatou em 0 a 0 contra o Canadá. Ficou em campo durante quase toda a partida, saiu apenas aos 40 da segunda etapa.

Além da possível lesão, o estado físico do atleta também é algo que preocupa. O jogador vem de uma sequência de jogos pelo Atlético e emendou na seleção. Atuou em cinco jogos em menos de 20 dias.

Alan Franco será reavaliado pelo departamento médico do Galo que entenderá se tem condições ou não de atuar na final da Sul-Americana. Confira vídeo do momento da substituição:

Convocados do Atlético

Além de Alan Franco (Equador), outros dois atletas estiveram com suas seleções durante essa data fifa de Novembro. Junior Alonso esteve com a seleção paraguaia e Iván Román atuou pela seleção chilena.

Alonso atuou no último sábado (15) na derrota para os Estados Unidos por 2 a 1, no entanto não atuou nessa terça em outro amistoso contra o México. O pedido foi feito pelo Atlético e acatado pelo treinador Gustavo Alfaro que entendeu a curta distância para a decisão e a importância do jogador para o Galo na Final da Sul-Americana.

Já Iván Román atuou em dois amistosos pelo Chile. No entanto no último nesta terça-feira foi expulso aos 32 minutos do primeiro tempo e não atuou mais.

A informação é que os atletas encontraram a delegação do Atlético já no Paraguai. O time viaja na tarde desta quarta-feira para Assunção.