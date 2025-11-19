Saúl, do Flamengo, analisa astros da Espanha: 'Dão equilíbrio'

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Saúl Ñíguez fez uma análise da seleção da Espanha e comentou sobre Lamine Yamal e Nico Williams, jovens astros da Roja que já são protagonistas e representam o futuro da equipe nacional. Além de elogiar os atacantes, o meio-campista do Flamengo também falou sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo, em meio à boa fase que vive no clube rubro-negro.

Para Saúl, Yamal e Nico representam um futuro promissor para a Espanha. O jogador afirmou que ambos são diferenciados e que seus estilos ampliam consideravelmente o leque ofensivo da seleção. Atuando pelos dois lados do ataque, formam, segundo ele, uma base sólida e moderna para o setor ofensivo.

– Yamal é um jogador diferenciado, assim como o Nico Williams. Ter dois jogadores desse nível, com a verticalidade que eles têm, para o estilo de jogo associativo da seleção, te dá um mundo de possibilidades. Faz o time ser muito mais amplo, ter muito mais virtudes. Para atacar, não é só tocar a bola: você também pode ser vertical, pode ter velocidade. Para mim, eles dão um equilíbrio muito, muito bom ao time. E, por isso, são jogadores tão diferentes – disse o meio-campista rubro-negro.

Nico Williams e Lamine Yamal comemoram o título da Espanha na Eurocopa (Foto: Javier Soriano/AFP)

Saúl também comentou sobre suas chances de voltar a vestir a camisa da seleção espanhola. Na conversa, explicou que não pensa especificamente na possibilidade de disputar a Copa do Mundo, mas reconheceu que ficaria muito feliz caso fosse convocado. Ele destacou o alto nível do elenco atual da Espanha e reforçou que, por agora, sua prioridade é aproveitar o momento vivido no Flamengo.

– Olha, eu não penso nisso. Quero aproveitar meu momento, aproveitar o dia a dia, o que faço. E, se tiver a grande sorte de o treinador confiar em mim, ficarei muito feliz de representar meu país. A seleção espanhola está em um nível muito alto. Hoje, não é só uma seleção, é um time dentro da seleção — e isso é muito bom. E, logicamente, enquanto você está competindo, sempre existe a ilusão de ir para a seleção. Mas não é meu objetivo principal. Meu objetivo é aproveitar o que faço, estar feliz aqui e ter essa tranquilidade para curtir o dia a dia – finalizou Saúl.

Confira a entrevista completa com Saúl Ñíguez

O Lance! conversou com exclusividade com Saúl Ñíguez, meio-campista espanhol que chegou ao Flamengo como reforço em julho deste ano. O camisa 8 deu detalhes de como decidiu vir jogar no Brasil, comentou a adaptação ao novo país, revelou planos para o futuro no futebol e muito mais. Clique aqui e confira, na íntegra, a entrevista com o craque rubro-negro.

Saúl, jogador do Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

