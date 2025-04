Maior campeão inglês com folga em relação ao segundo colocado, o Chelsea feminino pode adicionar mais um título em sua sala de troféus nesta quarta-feira (30). As Blues entram em campo contra o Manchester United, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada da Women's Super League e podem confirmar o oitavo título de forma antecipada.

Com três jogos para o fim da temporada, o Chelsea lidera com 51 pontos, seis de vantagem para o Arsenal, que entra em campo também nesta quarta, às 14h, fora de casa, contra o Aston Villa. As Gunners, se vencerem todos seus jogos restantes, podem chegar, no máximo, aos 54 pontos. Em caso de derrota nesta quarta, basta o Chelsea vencer o United para confirmar o título.

Fato é que o Chelsea enfrenta um United que ainda sonha com o título da WSL. As Diabas Vermelhas somam 43 pontos, oito a menos que os rivais londrinos. Para continuar com chances, é preciso vencer o clássico de logo mais e torcer por outros dois tropeços na rodada final. Além de, claro, vencer todas as suas partidas restantes. O cenário é improvável.

O Chelsea feminino terá três clássicos na reta final da temporada. Além do United nesta quarta, a equipe visita o Tottenham, no domingo (4), e recebe o Liverpool (10). Diferente do futebol masculino, porém, as duas equipes ainda não possuem grande investimento e contam com elencos mais frágeis, figurando a sexta e oitava colocação, respectivamente.

A equipe de Lauren James e companhia vem de goleada sofrida por 4 a 1 para o Barcelona na semifinal da Champions, dando adeus à competição. O Campeonato Inglês seria o segundo título da equipe na temporada, já que foram campeãs da Copa da Liga.

