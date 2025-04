O Brasileirão Feminino Série A3 é a terceira divisão do futebol feminino nacional e ocorre entre abril e agosto. Em 2025, 32 clubes participam da competição, entre eles Ceará e Coritiba, que buscam o acesso à Série A2. Criado em 2022, o campeonato chega à sua quarta edição. Os campeões anteriores foram: 2022 – 3B da Amazônia (AM) 2023 – JC Futebol Clube (AM) 2024 – Clube do Remo (PA)

O Lance! apresenta o regulamento, os grupos e as opções de transmissão da competição.

Formato e regulamento da terceira divisão

O torneio reúne 32 clubes distribuídos em 8 grupos com 4 equipes cada. Assim como na Série A2, o critério é proximidade georgráfica.

Na primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único dentro dos grupos, ou seja, cada time faz três jogos. Os dois melhores colocados avançam para o mata-mata.

A competição tem oitavas, quartas, semifinal e final. A partir da segunda fase, os confrontos seguem em formato eliminatório, com jogos de ida e volta. Os quatro clubes classificados para as semis garantem vaga para o Brasileirão A2 na próxima temporada.

Oitavas de final : 16 classificados (2 de cada grupo) se enfrentam em mata-mata.

: 16 classificados (2 de cada grupo) se enfrentam em mata-mata. Quartas de final : Os 8 vencedores disputam as 4 vagas de acesso à Série A2 .

: Os 8 vencedores disputam as . Semifinal e final: Servem para definir o campeão da Série A3.

Grupos do Brasileirão Feminino A3

Grupo A1: Tarumã (AM), Galvez (AC), Rolim de Lima (RO), Recanto (DF) Grupo A2: Operário-MS, Vila Nova (GO), Operário-MT, Cresspom (DF) Grupo A3: Itabirito (MG), Pérolas Negras (RJ), Pinda (SP), Realidade Jovem (SP) Grupo A4: Coritiba (PR), Brasil de Farroupilha (RS), Criciúma (SC), Toledo (PR) Grupo A5: Manaus (AM), Ypiranga-AP, São Raimundo-RR, Tuna Luso (PA) Grupo A6: Ceará (CE), Atlético-PI, União-RN, IAPE (MA) Grupo A7: Mixto-PB, UDA (AL), Guarani de Paripueira (AL), Ipojuca (PE) Grupo A8: Doce Mel (BA), Prosperidade (BA), Juventude-SE, Atlético-BA

Onde assistir aos jogos do Brasileirão Feminino A3

A terceira divisão do futebol feminino não conta com transmissão de todos os jogos, desta forma, os clubes podem cobrir os jogos nos meios próprios, como os canais no Youtube. Com exceção da fase final, quando a TV Brasil transmitirá em canal aberto, com jogos a definir.

Confira alguns meios de transmissão do Brasileirão A3: