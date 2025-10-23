Presidente da Fifa detona racismo em jogo do Sub-12 do Corinthians: 'Enojado'

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, divulgou uma nota lamentando o caso de racismo ocorrido em uma partida entre Manthiqueira e Corinthians, válida pelo Campeonato Paulista Sub-12.

Um jogador do Manthiqueira relatou ter sido alvo de ofensas racistas por torcedores do time visitante, o Corinthians. A equipe de arbitragem, informada do ocorrido, acionou o Protocolo Antirracista do Futebol Paulista, e o caso foi encaminhado à Polícia Militar e ao TJD-SP.

A criança, cujo nome foi preservado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, afirmou que foi chamada de "preto", "sem família" e "filho da p***". O caso, ocorrido no domingo (19), foi registrado em súmula pelo árbitro.

— Informo que aos 50 + 4 minutos de jogo, foi ativado o protocolo antirracismo devido ao atleta *nome preservado* sentar-se no campo de jogo, e aos prantos informar à equipe de arbitragem que a torcida identificada como a visitante, proferiu as seguintes ofensas direcionadas a ele: "Preto, filho da put*, sem família, vai tomar no c*!". Informo também que a equipe de arbitragem prontamente o acolheu. Após esse relato, o diretor de jogo e o policiamento foram chamados ao campo para também ouvir o relato do atleta. Informo também que após o ocorrido, o referido atleta não seguiu na partida devido ao seu estado emocional — disse o árbitro do jogo.

Uma mulher foi identificada e presa, mas, após audiência de custódia, a Justiça concedeu liberdade provisória com imposições de medidas cautelares. Ela tem 41 anos.

Polícia foi acionada na partida (Foto: Reprodução)

Veja abaixo a nota completa de Gianni Infantino

Estou enojado por saber que um jogador de 12 anos da Academia Desportiva Manthiqueira sofreu ofensas racistas de uma torcedora durante uma partida do Campeonato Paulista Sub-12 contra o SC Corinthians Paulista em São Paulo, Brasil.

O árbitro implementou o gesto da campanha "No Racism" para interromper a partida e ações foram tomadas contra a autora do crime. Eu elogio o árbitro por sua ação rápida e decisiva – nós temos uma responsabilidade, especialmente e urgentemente para com as futuras gerações, de erradicar o racismo e a discriminação no nosso jogo.

Eu continuarei sendo muito direto a esse respeito: o racismo e a discriminação não são apenas erros – são crimes. Todos os incidentes de racismo, seja nos estádios ou online, devem ser devidamente punidos tanto pelo futebol quanto por toda a sociedade. A FIFA, incluindo o seu Players' Voice Panel (Painel A Voz dos Jogadores), continuará a trabalhar incansavelmente no Posicionamento Global Contra o Racismo para assegurar um impacto duradouro e responsável tanto dentro quanto fora de campo.