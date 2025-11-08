O ícone do futebol mundial George Weah assumiu um papel de liderança no combate à discriminação. Durante uma reunião no "Painel de Voz dos Jogadores" (PVP) da Fifa, realizada em Rabat, no Marrocos, o ex-jogador e ex-presidente da Libéria fez um discurso contundente, classificou o racismo como "uma doença" e pediu um esforço de união para banir o preconceito do esporte.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O painel, que conta com 16 lendas do futebol, faz parte da Posição Global da FIFA Contra o Racismo, aprovada em maio de 2024.

A fala de George Weah

Em seu pronunciamento, Weah, que hoje é um dos líderes da iniciativa, explicou por que sua participação é tão importante. Ele agradeceu ao presidente da entidade, Gianni Infantino, pelo convite e lembrou que fala com a autoridade de quem sofreu o preconceito na pele.

continua após a publicidade

— Minha voz é fundamental porque eu joguei; eu sofri racismo durante minha época. Então, pensei que sou um dos jogadores que estaria em posição de dizer "Não ao Racismo" — afirmou.

Foto: Reprodução

O ex-craque ressaltou que o futebol é uma ferramenta de união universal e que o preconceito vai contra o propósito do esporte.

— O futebol une as pessoas. Ele une o mundo inteiro, e isso o torna bonito — disse. — Mas, no fim das contas, o importante é eliminar a parte negativa do esporte, porque a essência do jogo é unir, é desfrutar e é se divertir.

continua após a publicidade

Por fim, Weah afirmou que o painel é um ótimo começo, mas que é preciso ampliar o movimento. Ele anunciou que fará um pedido direto ao presidente da Fifa para incluir mais ex-jogadores influentes na luta, para que o futebol tenha "uma só voz" contra a discriminação

— Vou propor ao Sr. Infantino que traga mais pessoas a bordo, porque temos ex-jogadores que as pessoas também ouvem. Queremos ter certeza de que teremos uma só voz, e essa única voz causará um impacto, fará a diferença — concluiu.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial