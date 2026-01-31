Entenda ausência de Estêvão em duelo do Chelsea pela Premier League

O Chelsea encara o West Ham, neste sábado (31), pela 24ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Na escalação de Liam Rosenior, Estêvão ficou de fora dos relacionados. O brasileiro vinha na titularidade dos Blues nos últimos jogos.

Antes do início da partida, o jornalista Kieran Gill, do "Daily Mail", reportou que Estêvão está de fora dos relacionados, pois está teve problemas pessoais e teve que retornar ao Brasil. O motivo não foi revelado. Para o lugar do atacante, Liam Rosenior escalou Alejandro Garnacho. Está foi a terceira fez que o brasileiro ficou de fora dos relacionados, sendo as outras duas por indisposição nos jogos de turno e returno contra o Brentford.

Veja a escalação do Chelsea para o duelo contra o West Ham na Premier League

O clássico londrino coloca frente a frente equipes com objetivos distintos. O Chelsea, treinado por Liam Rosenior, busca consolidar sua reação na temporada. Ocupando a 5ª colocação com 37 pontos, os Blues vêm embalados por vitórias consecutivas na Premier League e um triunfo importante sobre o Napoli na Champions League. A equipe aposta na boa fase do brasileiro João Pedro e no talento de Cole Palmer para se aproximar do G-4.

O West Ham vive um momento de recuperação, mas ainda crítico. Na 18ª posição com 20 pontos (zona de rebaixamento), os Hammers vêm de duas vitórias seguidas (contra Tottenham e Sunderland) que renovaram as esperanças da torcida. Sob o comando de Nuno Espírito Santo, o time tenta manter a sequência positiva fora de casa e conta com o artilheiro Jarrod Bowen e o meia Mateus Fernandes para surpreender o rival.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea x West Ham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea 🆚 West Ham

24ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (ING)

🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

📺 VAR: Michael Salisbury (ING)

Ex-Palmeiras, Estêvão posa em Cobham, no CT do Chelsea (Foto: Divulgação)

