imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Entenda ausência de Estêvão em duelo do Chelsea pela Premier League

Atacante ficou de fora da partida por motivos pessoais

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/01/2026
14:35
Estêvão em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução Instagram/Estêvão)
imagem cameraEstêvão em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução Instagram/Estêvão)
O Chelsea encara o West Ham, neste sábado (31), pela 24ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge, em Londres (ING). Na escalação de Liam Rosenior, Estêvão ficou de fora dos relacionados. O brasileiro vinha na titularidade dos Blues nos últimos jogos.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antes do início da partida, o jornalista Kieran Gill, do "Daily Mail", reportou que Estêvão está de fora dos relacionados, pois está teve problemas pessoais e teve que retornar ao Brasil. O motivo não foi revelado. Para o lugar do atacante, Liam Rosenior escalou Alejandro Garnacho. Está foi a terceira fez que o brasileiro ficou de fora dos relacionados, sendo as outras duas por indisposição nos jogos de turno e returno contra o Brentford.

Veja a escalação do Chelsea para o duelo contra o West Ham na Premier League

O clássico londrino coloca frente a frente equipes com objetivos distintos. O Chelsea, treinado por Liam Rosenior, busca consolidar sua reação na temporada. Ocupando a 5ª colocação com 37 pontos, os Blues vêm embalados por vitórias consecutivas na Premier League e um triunfo importante sobre o Napoli na Champions League. A equipe aposta na boa fase do brasileiro João Pedro e no talento de Cole Palmer para se aproximar do G-4.

O West Ham vive um momento de recuperação, mas ainda crítico. Na 18ª posição com 20 pontos (zona de rebaixamento), os Hammers vêm de duas vitórias seguidas (contra Tottenham e Sunderland) que renovaram as esperanças da torcida. Sob o comando de Nuno Espírito Santo, o time tenta manter a sequência positiva fora de casa e conta com o artilheiro Jarrod Bowen e o meia Mateus Fernandes para surpreender o rival.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea x West Ham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 West Ham
24ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 31 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor (ING)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
📺 VAR: Michael Salisbury (ING)

Ex-Palmeiras, Estêvão posa em Cobham, no CT do Chelsea
Ex-Palmeiras, Estêvão posa em Cobham, no CT do Chelsea (Foto: Divulgação)

