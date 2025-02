A IA previu o resultado de Flamengo e Botafogo, que se enfrentam nesta quarta-feira (12), em jogo atrasado da sétima rodada do Campeonato Carioca. A bola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, com transmissão do Premiere (pay-per-view) e Canal GOAT (YouTube).

Veja a simulação da IA para Flamengo x Botafogo

Primeiro Tempo: O primeiro tempo começou com um ritmo acelerado, com ambas as equipes buscando o controle do jogo. O Flamengo, com sua linha de ataque formada por jogadores como Bruno Henrique e Michael, tentou impor seu jogo ofensivo, mas encontrou uma defesa bem organizada do Botafogo. A equipe de General Severiano, por sua vez, apostou em contra-ataques rápidos, explorando especialmente os lados do campo com seus pontas ágeis. Aos 25 minutos, o Flamengo abriu o placar com um gol de Arrascaeta, que recebeu um passe preciso de Gerson e finalizou com maestria no canto do goleiro. Mesmo com o gol, o Botafogo manteve a pressão, terminando a primeira etapa com algumas chances claras de gol, mas sem sucesso.

Segundo Tempo: O segundo tempo trouxe uma mudança na dinâmica do jogo. Botafogo, incentivado pela torcida, começou a pressionar mais, e aos 10 minutos, conseguiu o empate com um belo chute de fora da área do meia Matheus Martins. O jogo ficou ainda mais aberto, com ambas as equipes buscando a vitória. Flamengo respondeu rapidamente, e após uma troca de passes bem executada, Michael marcou o segundo gol para os rubro-negros aos 20 minutos, colocando novamente o time na frente.

Os últimos minutos foram de muita tensão, com Botafogo tentando a todo custo igualar o placar. Houve uma cobrança de falta perigosa de Diego Gonçalves que passou perto, e um cabeceio de Kanu que o goleiro do Flamengo defendeu com dificuldade. No entanto, o Flamengo soube administrar a vantagem e, com uma defesa sólida, garantiu a vitória.

Resultado Final: Flamengo 2 x 1 Botafogo

Destaques:

Arrascaeta e Michael foram fundamentais para o Flamengo com seus gols. Matheus Martins do Botafogo, com seu gol, foi um dos destaques individuais da partida. A defesa do Flamengo, especialmente Léo Pereira e Léo Ortiz, foi crucial para segurar o resultado nos momentos finais.

Esta partida foi mais um capítulo na rivalidade entre esses dois grandes clubes do Rio de Janeiro, marcada pela disputa intensa e por momentos de brilhantismo técnico e tático.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Botafogo

7ª Rodada - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view) e Canal GOAT (YouTube);

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito, Hugo Filemon Soares Pinto (assistentes) e Thiago Ramos Marques (quarto árbitro)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho